Tras pleito por herencia de Fer del Solar, Ingrid Coronado destroza a Anna Ferro ante la prensa

Ciudad de México.- Luego de varias semanas alejada de los medios de comunicación, hace varias horas la conductora Ingrid Coronado reapareció en un evento público y platicó con reporteros del programa Sale el Sol sobre cómo va el asunto legal que tiene en contra de Anna Ferro, viuda de su exmarido Fernando del Solar. Como se recordará, la famosa asegura que la última esposa del argentino se apropió de un departamento que es de sus hijos.

Durante su última visita al foro del programa Ventaneando, la también actriz y cantante de 48 años confirmó que el exconductor de TV Azteca no incluyó a Paolo y Luciano en su testamento y admitió sentirse muy decepcionada del fallecido. No obstante, de inmediato resaltó que buscaría justicia por los niños y ventiló que Anna estaba viviendo en un departamento que era de ellos y el cual presuntamente robó, pues habría vendido todo lo que había en el interior.

Aunque la maestra de yogas y pilates ya salió a desmentir estas versiones y dijo que lo único que ha hecho es cumplir con la voluntad de Fer, ahora Ingrid asegura estar más firme que nunca en el proceso legal que tienen en su contra: "Sigue caminando, los procesos legales en México son muy largos, y pues sigo haciendo lo que tengo que hacer, no puedo darles noticias porque todavía no tengo", dijo ante las cámaras del matutino Sale el Sol.

Siempre sonriendo y con buena actitud, la expresentadora del programa Venga la Alegría destrozó a Ferro y la desmintió, pues aunque ha dicho que está abierta para llegar a un acuerdo, ella sigue cerrada a entablar comunicación. Esto respondió Ingrid cuando le preguntaron si ya pudo hablar con Anna: "¿Tú crees que ha habido apertura para que haya comunicación? La verdad es que no me gustaría hablar del tema porque no creo que tenga ningún sentido".

Luego los reporteros de Imagen TV y otros medios cuestionaron a Coronado si su hijo mayor Emiliano ya convive con su padre Charly López, de quien se alejó desde hace meses, y dijo que no. Asimismo respondió a cómo va la batalla legal en contra del exGaribaldi, a quien también acusa de apropiarse de una casa que es de ella y por supuesto, patrimonio del hijo que tienen en común: "Pues también ¿qué te digo?... ¿qué quieres que te diga?".

Ya para finalizar, la también locutora de radio declaró que ninguno de sus tres hijos están afectados por las adversidades que hay alrededor de la familia y aseguró que están mejor que nunca: "Mis hijos son lo mejor de la vida, no, ellos son unos chavos padrísimos, ellos están disfrutando de la vida enormemente, están inspirados, motivados, son chavos sanos, felices, tienen todo para triunfar en la vida, y nuestra relación es maravillosa", dijo con una sonrisa.

Fuente: Tribuna y Twitter @saleelsoltv