¿A la cárcel? Dan cargos por robo al actor Ray Buffer; tienda de cómics en San Diego emite demanda

San Diego, California.- El pasado mes de octubre del 2022, un actor de Hollywood causó relevancia por su desempeño ante las cámaras; sin embargo, no se trataba de las cámaras de cine o televisión sino las de seguridad ubicadas en un establecimiento en San Diego, California, enfocado en la venta de cómics, mismo donde lo descubrieron robando números que son considerados 'caros'. El sujeto en cuestión fue nada más que Ray Buffer quien a pesar del tiempo transcurrido, ya cuenta con cargos por este crimen.

De acuerdo con el portal TMZ, Buffer quien de 53 años y quien ha tenido papeles secundarios en series como ER o recientemente en la cinta Bullet Train donde compitió créditos con el actor Brad Pitt, fue oficialmente acusado por un delito menor. Incluso, el pasado mes de enero se le leyeron los cargos por los que se declaró inocente aunque ello no lo libera del proceso, pues la siguiente semana se tiene programada una nueva audiencia en una corte de la ciudad donde se cometió el crimen.

Cámaras de seguridad captaron al actor

Fue la tienda denominada Southern California Comics, la que se encargó de denunciar de manera oficial al actor argumentando ante las autoridades que robó un total de 600 dólares, aproximado a 11 mil pesos, en cómics. Para probarlo, la tienda entregó los videos captados por las cámaras donde se aprecia al histrión hojear los artículos y posteriormente introducirlos a su ropa para salir con ellos sin pagar el precio.

Cabe destacar que la tienda afectada por este crimen, a la vez argumentó que ya contaba con más imágenes de este tipo donde el actor también había sustraído algunos cómics. Por este antecedente, se reveló que el representante del actor busca llegar a una cuerdo económico con el establecimiento y así se retiren los cargos, pues se seguir adelante, la carrera de Ray Buffer se puede ver severamente afectada.

Foto: TMZ

Si bien el actor no ha dado su postura al respecto, Southern California Comics ubicada en el condado de Los Ángeles, aseguró que no hay intenciones de llegar a un acuerdo, por lo que de proceder los cargos en contra del ahora acusado, será la autoridad la que defina no solo su grado de responsabilidad, sino también una sentencia en caso de haberla, la cual puede ir desde algunas horas o semanas de arresto, hasta una multa y horas de servicio comunitario.

Fuente: Tribuna