Adiós Televisa: Tras 8 años en 'VLA' y renunciar a TV Azteca, Tania Rincón abandona 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora Tania Rincón, quien abandonó las filas de TV Azteca en el 2019 tras 8 años trabajando en Venga la Alegría, dio una nueva inesperada noticia debido a que este jueves 23 de febrero no aparecerá conduciendo el programa Hoy. Como se sabe, la exreina de belleza se integró al talento de Televisa hace casi 3 años y era una de las presentadoras consentidas de la audiencia.

La originaria de La Piedad, Michoacán, comenzó su carrera haciendo pequeñas apariciones en la empresa de San Ángel pero en 2008 se unió de lleno a la televisora del Ajusco siendo conductora del extinto programa Top Ten y luego se unió al elenco estelar de VLA, del cual decidió salir para buscar nuevos retos en su carrera. Meses más tarde finalmente abandonó el canal y en 2020 firmó con Televisa siendo presentadora del reality Guerreros 2020.

Tania, de quien no se sabe si cuenta con contrato de exclusividad, habló sobre la posibilidad de haber sido vetada de TV Azteca por traicionarlos con la competencia: "Seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca... a lo mejor sí, porque me fui perfecto", declaró en el programa de radio La Caminera. Desde octubre del 2021 la querida michoacana se integró al elenco de Hoy pero hace algunas horas adelantó a sus fans que este jueves no iría a trabajar.

Mediante sus historias de Instagram, 'La Rincón' dejó ver que estaba en el Aeropuerto de la CDMX y pocas horas después reveló que había viajado a Miami, Florida, por cuestiones de trabajo. Incluso mostró que se despertó desde muy temprano y dejó ver el 'look' espectacular del día. La razón por la que se encuentra en aquella ciudad es porque será parte de la edición 2023 de Premio Lo Nuestro que se realizará esta misma noche.

Fuente: Instagram @taniarin

Sí, Tania presumió por todo lo alto que los ejecutivos de San Ángel le dieron un enorme 'espaldarazo' al considerarla para ser parte de esta importante premiación por primera vez. De hecho la producción del programa Hoy anunció que la michoacana de 36 años es su enviada especial en ese evento y explicaron que la mañana de este jueves 23 de febrero tendrán toda la información de los premios en el matutino.

Tania estará desde Premio Lo Nuestro

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy