¿Adiós, 'Ventaneando'? Pati Chapoy da inesperada noticia y la corren: "Está cancelada"

Ciudad de México.- Luego de la polémica con Yuridia, Pati Chapoy y el resto de conductores de Ventaneando se ganaron el repudio de muchas personas en Internet, quienes a lo largo de estos días, han aprovechado en cada ocasión que la conductora de TV Azteca o afines comparten algo (y no desactivan la sección de comentarios) para atacarlos por la manera en la que trataron a la exalumna de La Academia y a otros famosos.

Si bien, la periodista de espectáculos ya se disculpó públicamente con Yuridia y, parece ser que ya dieron todo el tema por sentado, la realidad es que la gente de las redes sociales no olvida, hecho que quedó en claro durante la tarde del pasado miércoles, 22 de febrero, cuando Chapoy anunció a través de su cuenta de Twitter que abrió un perfil en TikTok donde compartiría información exclusiva, así como también se ayudaría para promocionar su canal de YouTube.

Pati Chapoy abre cuenta de TikTok

Como era de esperarse, Pati le pidió a sus seguidores que la siguieran en TikTok: "Síganme los buenos", señaló la conductora de TV Azteca y, como era de esperarse, miles de personas aprovecharon la ocasión para expresar sus verdaderos pensamientos hacia Chapoy: "¿También vas a bloquear los comentarios como en tu Instagram? No le saques, el que nada debe nada teme", "Qué la reporte dice", "No porqué usted no aguanta la riata, le gusta ladrar, pero no que le ladren y se esconde y bloquea los mensajes pin... zacatona".

Pero este solo era el comienzo, ya que los comentarios negativos no dejaron de llegar e incluso hubo quienes replicaron la fotografía de Pati Chapoy de cuando era joven, misma que en días atrás se hizo tendencia porque presuntamente parece más un chico que una joven: "Platícanos de tus inicios tío Pato", mencionó otra persona, mientras que alguien más resultó ser más tajante y aseveró: "Estás cancelada".

Usuarios de Twitter se le van con todo a Pati Chapoy

Cabe señalar que, hasta el momento, la cuenta de Pati Chapoy cuenta con dos mil 87 seguidores y en ella se pueden visualizar 10 videos, los cuales están dedicados a mostrar la entrevista que el controvertido cantante y actor, Pablo Montero le dio a la conductora hace ya algunos días. En dichos videos también se pueden leer comentarios de odio como: "Ya retírese. Las nuevas generaciones la aborrecen, jamás va a triunfar en las redes sociales".

