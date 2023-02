Desgarrado, actor de 'Smallville' confirma la muerte de su esposa; "Es un dolor inimaginable"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado miércoles, 22 de febrero, el afamado actor de la recordada serie Smallville, sacudió a sus amigos en Facebook, cuando reveló que su esposa, de 53 años de edad, perdió la vida, después de luchar por más de tres años contra el cáncer. El histrión compartió una fotografía de su pareja y declaró que se encontraba sufriendo un "dolor inimaginable".

Se trata de John Schneider, quien es recordado por haber dado vida a 'Jonathan Kent', el padre adoptivo de 'Clark Kent', apareciendo en al rededor de 100 capítulos antes de que su personaje fuera asesinado, por lo que el histrión pasó a formar parte de la producción, dirigiendo algunos capítulos. También se le ha visto aparecer en películas como en Not today, Road to the Open, Let the lion roar y American justices.

John Schneider estaba casado con la actriz Alicia Allain, quien en el año 2020, reveló para el medio Fox and Friends que en el 2019 fue diagnosticada con cáncer HER2 negativo en etapa 4: "Tenía tres años de una vida útil de cinco", declaró la famosa. Según algunos informes, ella se percató de que tenía dicha enfermedad, cuando notó un problema con su piel, por lo que acudió a un dermatólogo, donde le dieron el lamentable diagnostico.

Luego de más de tres años de lucha, Schneider dio la fatal noticia con un largo estado en donde declaró: "Mi hermosa Alicia está libre de dolor, viviendo en su nuevo cuerpo junto a Jesús. Respeten nuestra privacidad durante este momento de dolor. Vayan a abrazar fuerte a sus seres queridos y háganle saber cómo se sienten cuando se encuentran en su compañía. (Ella y yo) siempre lo hicimos", aseguró el famoso.

En otra publicación, el histrión profundizó mucho más sobre su dolor y declaró: "Este es un momento de dolor inimaginable para mí. Dolor es una palabra demasiado pequeña. He oído decir que 'con gran amor viene una gran tristeza'. No tenía idea de lo que eso significaba hasta ahora. Alicia era el combustible que corrió mis mayores sueños. La inspiración detrás de cada pensamiento creativo. La misma tela de mi alma. El pegamento que mantuvo unido. La extraño más de lo que cualquiera podría describir".

