"Estoy vivo de milagro": Danilo Carrera revela cómo lo atropelló un taxista y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán ecuatoriano Danilo Carrera por fin rompió el silencio y contó detalles acerca del terrible accidente vial en el que estuvo involucrado hace unos días y que lo hizo acabar con muletas. Ante las cámaras del programa Hoy, el actor contó cómo fue atropellado por un taxista que se pasó un alto y estremeció a todo el público de Televisa al revelar que vive "de milagro".

Como se sabe, ayer miércoles en el matutino de Las Estrellas se presentó una entrevista donde el exnovio de la mexicana Michelle Renaud se resistía a contar más detalles sobre su atropellamiento asegurando que eso era parte de su "vida privada" y que a sus seguidores no les interesaba: "Son cosas que pasan que no tengo qué contar, a la gente no creo que le interese mucho si me atropellan en la calle", dijo tajante.

Horas más tarde, y un poco más tranquilo, Danilo accedió a hablar con los reporteros luego de culminar su trabajo como presentador de la telenovela Eternamente Amándonos. El actor y modelo de 34 años aseguró que sus reflejos le salvaron la vida y dijo que todo ocurrió mientras corría: "Corro por ahí porque es muy seguro, pero un taxista se pasó y no paró en el alto y no me vio por el reflejo del sol porque lo tenía de frente y me pegó", explicó.

El protagonista del recién estrenado melodrama El Amor Invencible declaró que si él no grabara sus escenas de acción en las novelas, muy probablemente no podría estar de pie: "Si no fuera porque yo hago mis stunts (acrobacias) en las novelas, cuando me atropellan, yo hago la escena, porque cuando me avientan de un balcón yo grabo la escena, sino no la estaría contando", dijo dejando en shock a sus fans.

Posteriormente Carrera explicó a detalle qué lesiones le quedaron luego del accidente: "Se rompió el parabrisas y volé 6 metros, la verdad es que estoy bien de milagro... mi pie está bastante hinchado, no les enseño las espalda porque les da miedo, tengo todo morado, el brazo raspado, la mano ahí toda (lastimada), hubo un corte profundo donde me tuvieron que cocer músculo y piel, pero pues para lo que pasó, es algo mínimo".

Tras confesar que se siente muy agradecido de que salió casi ileso del accidente, Danilo también habló sobre su próximo retiro de la pantalla de Televisa para irse a vivir a Estados Unidos junto a su familia y apoyar a su madre, Elsita Huerta, quien lamentablemente está enferma de cáncer: "Mi principal objetivo era sacarlos adelante y ya he pagado cuatro universidades de mis hermanos, mi mamá ya tiene su casa, tiene salud, seguro médico, ya hice todo lo que tenía que hacer en la actuación".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy