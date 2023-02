EU: Conductor de TV se viste de luto y da dolorosa noticia de su hijo de 7 años; así lo despidieron

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Se dice que perder a un hijo puede llegar a ser una de las experiencias más devastadoras en la vida de alguien, especialmente si aquel ser querido era apenas un niño. Recientemente, un afamado conductor de noticias de Estados Unidos tuvo que pasar por el fallecimiento de su pequeño, quien tenía tan solo 6 años al momento de su muerte. Luego de seis meses, tanto él como su esposa, rompieron el silencio y hablaron sobre cómo lidiaron con su duelo.

Como algunos recordarán, el pasado mes de agosto, trascendió la noticia de la muerte del hijo de Richard Engel y Mary Forrest, ambos son personas prominentes en la industria de la comunicación en Estados Unidos. El pequeño de ambos, identificado como Henry, padecía un raro trastorno neurológico conocido como síndrome de Rett, este padecimiento se caracteriza por afectar el desarrollo del cerebro y trae como consecuencia la pérdida de las capacidades motoras, así como la habilidad de hablar, esto según información de Clínica Mayo.

A seis meses de esta desgarradora pérdida, Mary Forrest escribió un ensayo para el medio Today, en donde contó cómo lidió con su duelo durante los primeros días. Presuntamente, ella se habría dedicado a visitar a su hijo diariamente a la funeraria, donde lo vestía, le lloraba y le llevaba algunos de sus juguetes y libros favoritos: "(El personal) lo tenía listo para mí, y yo entraría en la habitación, lloraría, le acariciaría el cabello y la cara y descansaría mi cabeza junto a la suya".

Henry falleció por síndrome de Rett

La doliente continuó su relato contando: "Llevaba una variedad de libros y juguetes cada día. Presionaba los botones de los juguetes y escuchaba los sonidos que había escuchado tantas veces cuando él los presionaba. Me despertaba ansiosa por verlo. Anhelo por él. Cada vez que iba, me quedaba alrededor de una hora, luego salí de la habitación y me dirigía a la puerta principal de la funeraria antes de regresar para dar el último adiós".

Estas declaraciones fueron confirmadas como ciertas por Richard Engel, quien reveló que si bien, la manera en la que su esposa hizo las cosas podrían ser consideradas por los demás como algo "extraño", en alguna ocasión él mismo la acompañó y aseguró que se trató de algo necesario para ambos, porque así pudieron superar con mayor facilidad la muerte de su hijo: "Estoy agradecido de haber tenido esa semana. Sé que no todas las personas en duelo tienen la capacidad de hacer esto, y no todos lo quieren. Fue desgarrador, surrealista y lleno de amor. Hay tanto amor y eso es lo que me ha ayudado a superar (las cosas)".

Fuentes: Tribuna