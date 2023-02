Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 23 de febrero 2023: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este día, según los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, jueves 23 de febrero del 2023. En estos, compartidos por la astróloga y tarotista más querida en el mundo de los famosos, encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para todos los signos zodiacales!

Aries

Ten cuidado, pues si tienes una relación amorosa es posible que se desaten problemas por exparejas. Conocerás a un amigo nuevo en estos días, y te dará un consejo especial en estos días.

Tauro

Querido Tauro, andas en las nubes por una persona que te rechazó hace mucho tiempo; es hora de soltar. En temas de salud, urge que te revises y que vayas al médico, tú piel no está bien.

Géminis

La tentación estará muy presente en estos días, querido Géminis, así que si estás en una relación amorosa, piensa bien antes de actuar o podrías perder mucho por impulsos de un segundo.

Cáncer

Luego de días de tensión por falta de dinero, en esta semana te recuperarás. Un negocio que recién está arrancando te sorprenderá. En temas de amor, verás que tu relación es mejor de lo que creías.

Leo

Para las personas nacidas en el signo de Leo, empieza una nueva etapa en la que dedicarás más tiempo a tu salud física y mental. Ya era hora. Recuerda administrar bien tus finanzas, o marzo será pesado.

Virgo

En temas del trabajo, quizá tengas pleitos con tus jefes, debido a que no has respetado sus indicaciones al pie de la letra. Si crees que puedes hacer las cosas mejor, plantéalo, y no seas grosero.

Libra

No dejas de pensar en una persona del pasado, pero en realidad ella no es para ti. Ya lo habías analizado. Es momento de ver hacia el frente, porque el futuro pinta hermoso para ti.

Escorpio

Dedicas mucho tiempo a la gente que te molesta, querido Escorpio, y eso habla mucho de lo vacía que está tu mente en días recientes. No todo es una competencia, tómate las cosas con calma.

Sagitario

Hoy te encontrarás en una cita especial con alguien de tu pasado, y surgirá la opción de un nuevo romance. Piensa bien antes de dar el paso, porque podrías arruinar mucho.

Capricornio

Deja de dedicarle tanto tiempo a la gente envidiosa del trabajo; es claro que no saben ser maduros y que son groseros. Tú solo cumple y sigue con tus deberes, pues vas muy bien en tu crecimiento.

Acuario

Viene una jornada de mucho trabajo, el cual podría ser un poco aburrido para ti, pero la recompensa económica será muy buena. Ya debes comenzar a ahorrar para el viaje próximo.

Piscis

Para los nacidos en el signo de Piscis, el drama finalmente llega a su fin, y comienzan a conectar con una persona especial que desde hace muchos días había llamado su atención.

Fuente: Tribuna