¿Infiel y mujeriego? Tania Ruiz confiesa todo de su ruptura con Enrique Peña Nieto y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La influencer y modelo Tania Ruiz rompió el silencio sobre su inesperada separación con el expresidente de México Enrique Peña Nieto luego de que a finales del mes de enero confirmara que habían terminado tras casi cuatro años de noviazgo. Como se recordará, ambos iniciaron un romance luego de que el exmandatario se divorciara de la actriz de Televisa Angélica Rivera, con quien aseguraron le fue infiel.

La modelo mexicana que actualmente vive en Madrid, España junto con su hija Carlotta, abrió su corazón y habló de lo que sintió tras su rompimiento con Peña Nieto. Con mucha sinceridad, señaló algo que no había declarado antes sobre su relación. ¿Hubo infidelidad? No, la modelo simplemente aseguró que está tranquila pues lo dio todo: "No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo", confesó en entrevista para la revista ¡HOLA!

Tania, quien ahora continúa con sus estudios en Diseño de Interiores, expresó que ha tomado con madurez el final de su romance, aunque no ha sido fácil aceptar esta decisión: "¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte", declaró. En su momento, Ruiz explicó que habían quedado en buenos términos.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto

"No ha habido una razón negativa ni mucho menos. Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos... Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!", dijo entonces en la entrevista. Como se recordará, Peña Nieto se divorció de la exprimera dama, Angélica Rivera en 2019 tras 9 años de matrimonio. Los rumores sobre un engaño del político a 'La Gaviota' circularon incluso antes de que hicieran oficial la ruptura.

Fue la actriz de Televisa Cynthia Klitbo, amiga de Rivera, quien ventiló que Peña Nieto la habría engañado en una entrevista, lo que provocó revuelo. "Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo 'yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto", reveló entonces Cynthia.

Fuente: Tribuna