¿La engañó con un hombre? 'Amante' de Erik Rubín rompe el silencio tras divorcio de Andrea Legarreta

Ciudad de México.- ¿Erik Rubín dejó a Andrea Legarreta por otro hombre? Luego de que la pareja, quienes llevan 22 años de matrimonio y procrearon dos hijas en común: Mía y Nina, anunciaran su ruptura, los rumores sobre que habría un tercero en discordia comenzaron con fuerza. Y es que especulaciones sobre infidelidad han rodeado a la pareja desde hace años. Aunque ya habían admitido que han pasado por crisis, nadie se esperaba que concretarían su divorcio.

Debido a que la ahora expareja no reveló los motivos que los orillaron a tomar esta dolorosa decisión, únicamente indicando que su amor "se había transformado", inmediatamente los internautas empezaron a revivir videos del cantante durante el concierto del 90's Pop Tour, en el que presuntamente existe un "coqueteo" entre Erik y Héctor Quijano, mejor conocido como Apio. Ante este rumor, fue la hermana del cantante Federica Quijano, quien no dudó en aclarar el tema.

En entrevista con la periodista Ana María Alvarado para su programa de YouTube El precio de la fama, la artista se dijo sorprendida por la separación: "Que bárbaro, después de tantos años. Eran mi pareja ejemplar, ¿pero ahora?", dijo Federica. Al respecto de los videos virales de su hermano con Rubín, en los que lucen muy cercanos y en ocasiones parece que se van a dar un beso en la boca, descartó que tengan algo que ver más allá de una amistad.

"Obvio no, si yo me abrazo con Chacho Gaytán así y no quiere decir que tengamos una relación. Estamos dando un espectáculo y a veces conlleva diferentes cosas". Finalmente, la integrante de Kabah explicó que sí ha sido muy controversial su interacción dentro del concierto pero que todos sus compañeros saben que es parte del concierto y nada más: "Cero que ver, o sea el Apio nada que ver, Erik tampoco. Hay un momento en el show en el que están Erik, Benny y Apio y ha sido muy controversial".

Todos somos compañeros de grupo, somos una familia, y nos cuidamos los unos a los otros. Nada que ver", finalizó.

Por otro lado, no solo Apio fue nombrado como el presunto tercero en discordia, sino también Melissa López del grupo JNS. Debido a que los nombres de ambos artistas fueron constantemente mencionados en redes, ambos aprovecharon su más reciente encuentro con la prensa para acabar con este tipo de especulaciones. A su llegada al Aeropuerto de la CDMX, Quijano fue tajante y dijo: "La verdad es que ya, que me dejen en paz, si no es una cosa es otra caray, de verdad no tengo nada qué decir".

"Creo que como están aventándole mucho por el lado de 90’s y por la parte de actuación que hacemos en el escenario, nada qué ver, es un show, o sea, nada más, y claro, es un buen amigo, tan tan", comentó. Y ante los ataques de internautas, mencionó: "A mí ya se me resbala... Soy muy verdadero, digo mucho, mi bocota, mi bocota me avienta, pero nada que ver". Por su parte, Melissa confesó lo difícil que es ser señalada por una situación así, sobre todo porque no solo ella resulta herida con ese tipo de ataques.

"Es muy doloroso que te involucren en algo así, cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño… para empezar, me respeto, hay respeto para mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacia las niñas, hacia la familia de Erik (...) No se vale, y la gente no entiende que muchas veces lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue, es actuación, ¡por Dios!, de verdad, entonces no se vale, no es justo y duele mucho, y más cuando no haces nada malo", concluyó.

Erik Rubín y Melissa de JNS

