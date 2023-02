Lo sacan del clóset: Tras polémico beso, Erik Rubín dejaría a Andrea Legarreta por famoso cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que este miércoles 22 de febrero el matrimonio conformado por Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciara separación tras 22 años juntos, surgen diversas especulaciones en redes sociales sobre el motivo de su divorcio. Aunque fueron claros en su comunicado, mencionando que el motivo era que el amor que se tenían como pareja se había transformado y que no hubo "pleito ni existe nada malo", en Twitter difunden un duro rumor.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario @CarLon_2020 replicó la noticia de la ruptura entre la conductora del programa Hoy de Televisa y el cantante, sin embargo, sostuvo que el tercero en discordia presuntamente sería un integrante del 90's Pop Tour. No obstante, no se refirió a una mujer, sino a Apio Quijano. Como se recordará, el integrante de Kabah y Rubín tuvieron un polémico acercamiento y un supuesto beso en el escenario durante un concierto de los 90's Pop Tour en los que ambos participaban.

Erik Rubín y Apio Quijano tuvieron un romántico momento

Aunque aclararon que solo tienen una amistad, surgieron rumores de que Rubín podría salir del clóset y hasta que eran amantes, noticia a la que Andrea en su momento reaccionó con humor, pues aseguró que su marido no tenía ninguna atracción por los hombres: "Me causan gracia y luego la reacción de la gente. Una vez unos compañeros me dijeron: 'si fuera gay, ¿lo apoyarías?' y yo: 'pues sí, ya qué ¿no?' pero sí te puedo decir que no lo es", comentó.

Reaccionando a un comentario en su publicación señalando que el exTimbiriche podría rehacer su vida con alguien más, el usuario 'Doña Carmelita' señaló: "Muy cierto. Ese APIO ahora es el ganón. Contra otra mujer podría luchar, pero contra un hombre es muy difícil", además de sugerir que presuntamente habría dejado a la madre de sus hijas Mía y Nina por el cantante. Cabe mencionar que aunque Apio es abiertamente gay, en su momento negó tener algo que ver con Rubín.

Cabe mencionar que este rumor no ha sido confirmado y hasta ahora permanece en calidad de especulaciones. Y es que rumores de infidelidad siempre rodearon a la pareja, sin embargo, ambos insistieron en que no ocurrió nada para separarlos, simplemente el amor como pareja cambió y decidieron desde hace cinco meses tomar caminos separados, pero fue hasta ahora que lo hicieron público. Mientras que Legarreta ya habló públicamente y entre lágrimas en Hoy sobre la separación, Rubín todavía no se pronuncia al respecto.

