Luto en Televisa: Tras salir del clóset y carta suicida, villano se divorcia y da trágica noticia

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas de Televisa aparece en la televisora para romper el silencio sobre la violencia física que sufrió con su exesposo, afirmando que estuvo a punto de morir. Se trata de Alejandro Tommasi, quien salió del clóset hace muchos años y luego de 37 años siendo exclusivo de la empresa perdió su contrato de exclusividad. Tommasi enfrentó un tormentoso divorcio de su exesposo, a quien demandó por violencia y difamación.

Como se recordará, el histrión de 65 años empezó su carrera artística en 1980 y actuó en famosas telenovelas como Colorina, Principessa, El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable. El histrión siempre ha sido claro sobre su sexualidad y hasta se ha transformado en mujer en obras de teatro. Hace años reveló que era homosexual y estaba casado con un hombre llamado Óscar Ruiz, con quien tuvo un romance de 15 años.

No obstante, en 2017 su relación terminó en un divorcio luego de que el actor denunciara haber sido víctima de violencia. Por este motivo, el histrión que alarmó hace unos años al presuntamente publicar una presunta carta suicida (lo cual desmintió, asegurando que solo estaba deprimido), se sinceró en Televisa y contó que estuvo a punto de morir a manos de su expareja, relatando cómo salió adelante luego del duro episodio.

Alejandro Tommasi y su ex

"Fue una violencia general, poco a poco fue aumentando y poco a poco fue haciéndose más fuerte hasta que llegó la violencia física y y ahí fue donde no lo permití porque uno puede permitir de repente que te humillen y te hagan sentir mal pero que te golpeen y pierdas una capacidad física por los golpes de una persona creo que no es justo... entonces yo sí sufrí muchos años, fueron casi 5 años de mucha violencia pero cuando ya hay violencia física eso va a detonar en una más fuerte, hasta la muerte", señaló.

"Te puedo decir que yo me salvé de la muerte, me estuvo a punto de matar (...) Hasta que se haga justicia. Afortunadamente en mi caso ya el juez dictaminó una sentencia en donde yo soy víctima y la otra persona tiene una orden de aprehensión. Pienso que hay que ser valientes y hay que denunciar", dijo tajante el famoso villano de telenovelas. Y añadió: "Decir lo que pasó, comunicarlo, sacarlo, abrirse porque si no nos lo guardamos y eso nos va enfermando y nos llena de temor e incertidumbre (...) nos va causando traumas".

Fuente: Tribuna