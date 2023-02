Tras dejar Televisa y fracaso en TV Azteca, Adrián Uribe llega a 'Hoy' desfigurado y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor Adrián Uribe de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy platicando en exclusiva sobre su nuevo proyecto en Televisa, empresa en la que ha trabajado durante más de dos décadas. Como se recordará, el pasado 2022 se reportó que el también comediante habría intentado unirse a TV Azteca pero que fracasó.

El esposo de la modelo Thuany Martins comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando presentaba su show en el extinto programa Humor... es los comediantes y luego se unió a los proyectos La Hora Pico, La Parodia, 100 Mexicanos Dijieron y Nosotros los guapos. El año pasado Adrián sorprendió al renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa e inmediatamente comenzar a dar entrevistas a Pati Chapoy.

En ese momento se manejó la versión de que el actor de 50 años presuntamente llegaría a las filas del Ajusco, pero el canal de YouTube Chacaleo explicó que los altos mandos de la empresa no lo quisieron contratar por "exigente" y porque habría pedido un contrato millonario. En los últimos meses otra de las polémicas más fuertes que ha enfrentado Uribe es el supuesto abuso de Botox y cirugías en el rostro que presuntamente lo dejaron "desfigurado".

Antes y después de Adrián Uribe

Durante la mañana de ayer miércoles 22 de febrero Adrián reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que dio una nueva entrevista exclusiva al programa Hoy en la que expresó su emoción por volver a la pantalla chica con la segunda temporada de su propio programa De Noche Pero Sin Sueño: "¿Qué más puedo pedir?, estoy muy agradecido de ya al fin estar grabando esta segunda temporada", dijo emocionado.

El intérprete de personajes como 'El Vitor' comentó que cuando salió al aire el late night show no sabía si este tendría éxito, pero por fortuna tuvo una muy buena respuesta. Además dijo que este 2023 viene con torta bajo el brazo: "Es un momento muy importante en mi carrera, están sucediendo cosas muy lindas, me acaban de avisar que la película Infelices para siempre ya es la más exitosa y taquillera en los últimos tres años".

Uribe, quien también probó suerte en las novelas y el pasado 2020 fue protagonista del melodrama Como tú no hay dos, dijo que la nueva edición de De Noche Pero Sin Sueño tendrá varios cambios pero todos son con el fin de seguir agradando a los televidentes: "Habrá comedia, público en vivo, música, dinámicas, juegos y me he enfocado mucho en mejorar las entrevistas, estamos tratando que esta temporada sea mucho más relajado, mucho más fresco".

