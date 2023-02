Tras veto de Galilea Montijo y 5 años desaparecida de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien durante años trabajó para TV Azteca y que presuntamente tuvo fuertes roces con Galilea Montijo en el pasado, reapareció en el programa Hoy este jueves 23 de febrero para promocionar su nuevo proyecto en Televisa. Se trata de la querida actriz Rossana Nájera, quien pasó 5 años retirada de esta empresa luego de haber actuado en el melodrama Tenías que ser tú.

La originaria de Xalapa, Veracruz, empezó su carrera en la televisora del Ajusco actuando en los programas unitarios Lo que callamos las mujeres y La vida es una canción, y luego de que los ejecutivos del canal descubrieran su enorme talento la invitaron a ser parte de exitosas telenovelas como Machos, Los Sánchez, Amor en Custodia, La Loba, Amor sin condiciones, Se busca un hombre y Los Rey.

También condujo el programa Póker de reinas al lado de Inés Sainz Gallo, Luz Blanchet y Andrea Escalona, sin embargo, decidió abandonar la empresa en el 2016 tras quedarse sin su contrato de exclusividad. En ese mismo año Rossana debutó en Imagen TV conduciendo el programa Cámbiame y luego realizó su primer proyecto en la pantalla de Telemundo actuando en la narcoserie El Chema. En 2018 finalmente realizó su debut en la empresa de San Ángel.

Los productores del canal le dieron la oportunidad de ser una de las antagonistas de la novela Tenías que ser tú, pero fue su único proyecto en el canal. Nájera también apareció en el programa Hoy donde se topó con Galilea Montijo, con quien presuntamente tenía una enemistad ya que se le acusa de haber sido la culpable del rompimiento entre la tapatía y Cuauhtémoc Blanco. La relación entre 'La Gali' y el exfutbolista del América acabó de un día para otro y se dice que él la habría engañado con la veracruzana.

Luego de haber estado ausente en el Canal de Las Estrellas durante un lustro, este jueves 23 de febrero la actriz de 43 años reapareció en el programa Hoy promocionando su participación en el melodrama Eternamente Amándonos desde la presentación del proyecto. Además de Rossana otros grandes artistas que conforman el elenco son Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas, Diana Bracho, Paco Pizaña, Gema Garoa y más. La veracruzana contó a reporteros del matutino de qué va esta historia:

Es muy familiar, la verdad eso me encanta, que no es una historia fuerte, ahora vemos que hay historias que no se pueden ver en familia y esta sí se puede ver en familia, es una historia donde tan los protagonistas como los antagonistas son muy humanos", contó.