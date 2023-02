¿Adiós a la música? Tras diversos escándalos, Pepe Aguilar le envía mensaje a Ángela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como muchos sabrán, aunque Ángela Aguilar no ha dejado de obtener reconocimientos por su trabajo en el regional mexicano, la realidad es que su imagen pública ha decaído en los últimos meses, después de que se viera envuelta en una serie de escándalos que iniciaron luego de que se declaró 25 por ciento argentina, tras el triunfo de la selección liderada por Lionel Messi, en la Copa del Mundo de Qatar 2023.

A esto le siguió la exposición fotografías y videos subidos de tono en Twitter, en los que alguien se encargó de sobreponer el rostro de la cantante de 19 años. Posteriormente, diversos usuarios de Internet acusaron a Ángela de haber tumbado el famoso grupo de Facebook, Spotify nos interrumpió, donde presuntamente se rumoreaba que la celebridad de Qué agonía no habría estado llenando conciertos, motivo por el que se cree que ella pudo estar relacionada en la caída de dicha comunidad.

A esta serie de escándalos se le suma que, a comienzos de esta semana, el presentador de Fórmula Espectacular, Joel O'Farril, reveló que una fuente importante le dijo que Jaripeo Sin Fronteras (show de los Aguilar, que se presentará dentro de tres semanas en la Plaza de Toros México) no estaba recibiendo la recepción esperada por parte del público, al grado de solo haber vendido 6 mil boletos, siendo que el recinto tiene capacidad para 40 mil personas, cosa que preocupó a los ejecutivos.

Pese a esta mala racha, Pepe Aguilar no deja de apoyar a sus hijos, especialmente a Ángela, quien la noche del pasado jueves, 23 de febrero fue galardonado en Los Premios Lo Nuestro en la categoría a Artista Femenina del Año, en el Regional Mexicano, cosa que provocó que el famoso le enviará un mensaje de felicitaciones: "¡Boom! Felicidades hija. Súper merecido. En esta vida los mejores argumentos se llaman 'hechos'".

Créditos: Twitter @PepeAguilar

Si bien, el cantante de temas como Credo, Miedo, Por mujeres como tú y Destilando amor, se mostró sumamente emocionado, la realidad es que sus seguidores no le permitieron disfrutar demasiado del logro de su hija, este hecho se vio reflejado claramente en los comentarios, donde los mensajes hostiles no se hicieron esperar: "¡Qué horror si estos no tienen humildad, a parte... ¿Cómo regional mexicano? Pues que no es de Argentina", "En tres días Spotify Nos Interrumpió hizo lo que en tres meses Ángela no hizo, levantarse de nuevo", entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna