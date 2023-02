A 1 año de su boda, Marimar Vega sacude a Instagram con inesperada noticia; inicia nueva etapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 1 año de su boda con el fotógrafo, Jerónimo Rodríguez, la actriz, Marimar Vega dio tremenda noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presumió que iniciaría con una nueva etapa en su vida... ¿será que un nuevo bebé está a punto de llegar a la familia? Si lo que estás buscando es conocer todos los detalles, entonces no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Como algunos recordarán, a finales del mes de febrero del pasado 2022, Marimar Vega y su nuevo esposo se convirtieron en tema de conversación debido a la romántica boda que tuvieron en Acapulco, Guerrero, a la cual fueron diversos miembros del espectáculo y donde la histrionista del Juego de las llaves lució un flamante vestido de novia color rosa claro, mientras no dejaba de trinar de felicidad.

Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez

Créditos: Instagram @marimarvega

Tras ello, Marimar y su esposo se dedicaron a estar en sus propios proyectos e incluso se les vio marcharse de vacaciones a Europa, donde Jerónimo hizo gala de su talento como fotógrafo al tomar maravillosas fotografías de su nueva esposa. Si bien, luego de la boda muchos medios especularon que la hermana de Zuria Vega quedaría embarazada prontamente e incluso Fabiola Guajardo logró engañar a los medios lanzando un TikTok en el que declaró que la famosa si estaba esperando a un bebé, la realidad era otra.

Todo parece indicar que la actriz de producciones como Las trampas del deseo y Cecilia no tiene planes próximos de tener un bebé, sino que se encuentra más enfocada en sus propios proyectos, tal y como presumió durante la jornada del pasado jueves, 23 de febrero, cuando reveló que está preparando un podcast titulado El Rincón, el cual está enfocado en el cuidado emocional, mismo que será dirigido por la propia Marimar y su terapeuta, identificado como Efrén.

Pues aquí está mi sorpresa, con toda la emoción y el corazón les comparto algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer pero no me animaba, la gente que me conoce sabe que siempre me ha encantado compartir desde mi experiencia cosas que me han servido ya sean, libros cursos, terapias etc...

Marimar Vega anuncia su nuevo proyecto

El mensaje de Marimar continuó con las siguientes afirmaciones: "pero no quería que se quedara sólo en mi círculo cercano, y entonces se me ocurrió crear este rincón con Efrén que es mi terapeuta y al cual admiro profundamente, para que juntos y con un súper invitado en cada episodio abramos nuestros corazones, hablemos de nuestros errores, dolores, aprendizajes y sintamos que no estamos solos". El lanzamiento del podcast aún no tiene fecha, pero se sabe que contará con un invitado en cada emisión.

