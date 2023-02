Desfigurada y sin dinero: Tras dos divorcios y amorío con ejecutivo de Televisa, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de protagonizar su última telenovela en Televisa hace 19 años, una de las actrices más queridas de la pantalla chica reaparece en redes del programa Hoy con tremenda declaración. Se trata de Kate del Castillo, quien este año volvió a la televisora de San Ángel luego de casi dos décadas de ausencia para protagonizar la serie Volver a Caer, misma que estará disponible en la plataforma de streaming Vix+.

La hermana de la conductora Verónica del Castillo e hija del primer actor Eric del Castillo estelarizó telenovelas muy famosas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, sin embargo, decidió mudarse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales, donde consiguió el papel de 'Teresa Mendoza' en la serie La Reina del Sur de Telemundo.

No obstante, en 2015 tuvo un problema legal al reunirse en secreto con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el actor de Hollywood Sean Penn. Este le impidió volver a territorio azteca durante años y perdió casi todo su dinero en su defensa. Fue años después que las cosas se esclarecieron, sin embargo, esto la afectó en todos los aspectos, desde el laboral hasta el personal, pues se divorció en dos ocasiones, uno de ellos siendo el más tormentoso.

Kate del Castillo, Sean Penn y 'El Chapo'

En una entrevista con la periodista Pamela Cerdeira, en declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del programa Hoy, la actriz habló de las luchas que ha enfrentado, mismas que le han dejado grandes lecciones. Tras enfrentar críticas por haber tenido un romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga y por presuntamente abusar del bótox y quedar 'irreconocible', Kate habló de lo que aprendió en su primer matrimonio con el exfutbolista Luis García, a quien denunció por haber sido violento.

He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia", dijo.

"Empecemos desde mi primer matrimonio... Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto y luego lo que vino pues fue muy vergonzoso, no todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso para mí era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada. De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando".

Kate del Castillo y Luis García

De la misma manera, Kate recordó el momento en que se vio envuelta en una investigación por parte de las autoridades mexicanas tras su reunión con el capo sinaloense: "Creo que ahí sí, de repente yo digo 'ay, por qué no seguí mi instinto', porque sí, había algo que no estaba bien, yo estaba con otro fin en mi cabeza y por eso casi pierdo la vida, y no nada más pierdo la vida, era perder la vida o irme a la cárcel, además en un momento en que yo no le podía decir absolutamente a nadie", comentó al respecto.

Esta situación legal la orilló a volverse productora y dedicarse a realizar sus propios proyectos en la pantalla chica, ya que perdió gran parte de su patrimonio y no le daban trabajo. "Porque me encontraba justo en este momento de mi vida donde nadie me contrataba, donde me quitaron contratos, donde no tenía dinero, donde tuve que pagar un dineral al gobierno mexicano. Casi tuve que vender mi casa", admitió..

Y agregó: "Yo tuve que pagar porque dijeron que no había pagado impuestos en el año 2010, y por supuesto que pagué porque yo ya estaba viviendo de este lado, claro que pagué acá en Estados Unidos, no tenía por qué pagarlos en México, me hicieron pagar un dineral que apenas acabo de terminar de pagar. Fue un castigo, yo lo veo así, eran todos mis ahorros", manifestó sobre la difícil situación que vivió pero que afortunadamente superó.

Fuente: Tribuna