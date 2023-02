Enviudó y se volvió mujer: Tras 26 años retirado de Televisa, exactor de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 26 años retirado de las pantallas de Televisa, aparece en redes el programa Hoy y deja en shock por su reacción al ser cuestionado por la prensa sobre su vida sentimental. Se trata de Humberto Zurita, quien abandonó las filas de la televisora de San Ángel en 1997 y se cambió a TV Azteca, donde trabajó con Christian Bach, quien fue su esposa durante 33 años, hasta su muerte en 2019.

El histrión, quien se transformó en mujer para una obra de teatro, renunció a Televisa hace 26 años, sin embargo, ahí actuó en melodramas como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, la última telenovela que hizo ahí en 1997 para luego irse al Ajusco, donde trabajó como actor y productor junto a su fallecida esposa, la argentina Christian Bach, en proyectos como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

Zurita y Christian Bach

Luego de que Bach perdiera la vida repentinamente debido a una misteriosa enfermedad, el actor había estado lidiando con su luto de forma privada, hasta que se le empezó a relacionar sentimentalmente con Stephanie Salas el año pasado. Y tras confirmar su noviazgo, la prensa no lo ha dejado en paz cuestionándolo sobre cómo va su romance, por lo que Zurita explotó al ser abordado por reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Debido a que ya había dicho que no daría más detalles, estalló y el actor de 68 años se 'volvió' reportero. En las declaraciones retomadas en redes del programa Hoy, dijo tajante: "Ya no me preguntes de eso… ya no me preguntes de eso, o sea, los temas se agotan". Como los periodistas continuaban con su labor, el histrión le replicó a una reportera: "¿cómo estás con tu pareja?, ¿cómo se llama tu pareja?, ¿cuántos años tienes casada con él?".

Luego de que la integrante de la prensa respondió amablemente, Zurita la cuestionó sobre si vivía junto con su pareja pese a que no estaban casados, y tras enterarse que no comparten el mismo techo, el actor mencionó: "Ah, yo tampoco vivo junto a Stephanie". No obstante, la situación no terminó ahí, pues cuando otro reportero le cuestionó sobre si en un futuro se iría a vivir con la hija de Sylvia Pasquel, Humberto manifestó: "¿Y tú?, eres soltero, ¿eres gay o heterosexual?".

Finalmente, como el periodista le respondió "con lo que caiga", el padre de los actores y productores mexicanos Sebastián y Emiliano Zurita no pudo evitar sonreír y concluyó el encuentro con la prensa sin emitir más declaraciones sobre su romance con la ex de Luis Miguel, con quien está muy feliz y rehaciendo su vida luego de enviudar hace más de tres años.

