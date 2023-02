¿Golpe a Belinda? Christian Nodal hace arder a Internet tras hacerle esto a Cazzu frente a cámaras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves, 23 de febrero, se celebraron los Premios Lo Nuestro, gala en la que se enaltece todo lo relacionado a la música latina y donde Christian Nodal estuvo nominado a Mejor artista masculino del regional mexicano y Mejor canción mariachi/ranchera, galardón que consiguió obtener; sin embargo, el joven cantante logró captar la atención de todos los internautas desde la alfombra roja, donde hizo un pequeño guiño que llamó la atención de más de uno.

Resulta ser que el cantante de Dime cómo quieres no llegó solo a la gala, ya que su novia Cazzu lo estaba acompañando, hasta aquí todo normal, pero la gran sorpresa de la noche ocurrió cuando ambos posaron para las fotos de la alfombra roja, en donde Christian se apresuró a acomodar a su nueva pareja delante de él, mientras posaba sus manos en el vientre de su amada, lo que llevó a que varios internautas sospecharan que hay un bebé en camino.

Como era de esperarse, las fotografías y los videos fueron distribuidos por algunos medios donde comentarios como: "Cómo él se apura y preocupa por su pancita, por eso digo que sí hay bebé", aunque como ocurre en estos casos, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto, por lo que los fans de Christian Nodal y Cazzu tendrán que esperar para saber si su primer hijo está por llegar.

Christian Nodal agarra la pancita de Cazzu

Créditos: El Universal

Cabe señalar que si bien, el cantante de éxitos como Ya no somos ni seremos, De los besos que te di, Botella tras botella, No te contaron mal y Por el resto de tu vida, terminó su relación con Belinda desde hace ya más de 1 año, aún hay varias personas en la audiencia que no olvidan esto, al grado en el que comparan a Cazzu con la actriz de Bienvenidos al Edén, un ejemplo de ello ocurrió después de que Nodal recibió su premio a Mejor canción mariachi/ranchera.

Christian Nodal y Cazzu en la alfombra roja de los Premios lo Nuestro

Créditos: Instagram @nodal

Como ya se sabe, cada vez que un artista se lleva un galardón suele dar un discurso, en el caso de Christian, se esperaba que mencionara a su novia, Cazzu, pero esto no ocurrió así, cosa que fue retomada por alguno de los fanáticos, quien mencionó: "Y la novia esperando que la mencione y no pasó, como que se ve que Nodal no la quiere, no se le ve enamorado como se le veía con Belinda, pero bueno tiempo al tiempo".

