Lyn May humilla a Belinda en 'VLA' y hace pedazos a Lorena Herrera: "Cobras caro y no vales la pena"

Ciudad de México.- La polémica actriz y bailarina Lyn May de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que en una reciente entrevista hizo pedazos a sus colegas artistas, Belinda, Lorena Herrera y hasta a Laura León. La controversial vedette mexicana criticó duramente y sin piedad el talento de estas conocidas mujeres y aseguró que sus espectáculos son mejores que los de ella.

En entrevista exclusiva con el matutino Venga la Alegría, la intérprete del cine de ficheras se le fue a la yugular a la intérprete de Boba niña nice por los vestuarios que utiliza sobre el escenario y le digo que cobra mucho dinero por sus shows pero no presentaba nada bueno. Asimismo, Lyn le recordó a Beli el escándalo de su separación con Christian Nodal y le dijo que debería de usar el anillo de compromiso que le dio el cantante para costearse sus atuendos.

Vende el anillo que le quitaste a Nodal y cómprate un buen vestuario, que no repitas. Cobras caro y no presentas nada que valga la pena", declaró dejando en shock.

Lyn criticó los vestuarios de Belinda

May, quien ha actuando en varios programas de Televisa como Nosotros los guapos (2017) y Vecinos (2021), luego continuó con su crítica en contra de 'La Tesorito' y aseguró que la actriz tabasqueña tiene tiempo sin realizar un espectáculo de calidad: "Yo soy la mamá de todas, fui la primera y no he dejado de tomar clases. 'La Tesoro' sí canta, no sé qué le pasa, no quiere trabajar, ya la veo medio cansada", expresó ante las cámaras de TV Azteca.

Aunque cabe resaltar que Laura actualmente es un rotundo éxito con la obra musical Lagunilla mi barrio. Por otro lado la oriunda de Acapulco, Guerrero, también opinó acerca de Lorena Herrera y dijo que aunque posee un físico increíble no tiene un buen talento: "Lorena es linda, es guapa, tiene ojos verdes. Que me perdone, es mi amiga, la quiero mucho, pero no baila", aseguró Lyn y dejó en shock a todos los televidentes.

En otros temas, May también expresó su inconformidad porque presuntamente una aerolínea dañó su maleta y la robó. La conocida vedette mexicana dijo que perdió millones de pesos por este evento y pidió que las autoridades tomen cartas en el asunto: "Yo tengo trajes de diseñadores muy caros, un vestido Mitzy te lo hace por 200 mil pesos, mi neceser de mis joyas serán como cinco millones de pesos", declaró afligida.

