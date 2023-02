¡Qué figura! Cynthia Rodríguez derrite a Instagram al presumir pierna con coqueto 'outfit' tropical

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la aclamada y querida conductora Cynthia Rodríguez hizo enloquecer a todos sus admiradores y fans en las redes sociales debido a que hace algunas horas los deleitó y se dejó ver luciendo de lo más espectacular con un coqueto atuendo tropical. Como se recordará, en los últimos días la esposa del cantante Carlos Rivera estuvo disfrutando de unas vacaciones en el mar con dos personas muy especiales.

Sin embargo, la expresentadora del matutino Venga la Alegría no viajó en compañía del cantante nacido en Huamantla, Tlaxcala, sino que en realidad se trató de un 'break' en compañía de sus hermanas Jessica y Fabiola, quienes no se dedican al medio artístico. No obstante, en las recientes imágenes que publicó Cynthia se pudo ver que hubo una cuarta integrante en estas vacaciones de chicas y se trata de nada más y nada menos que su 'perrhija'.

Sí, la exactriz de telenovelas de TV Azteca llegó consigo a su perrita Mía, quien se robó la atención de todos sus seguidores y fans en las más recientes imágenes que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Y es que la tierna mascota posó muy cómoda dentro del bolso de Rodríguez, quien además apareció luciendo de lo más espectacular con su atuendo relajado que dejó ver su tremendo cuerpazo.

Rodríguez, quien el pasado mes de agosto renunció a su exclusividad en TV Azteca luego de 17 años activa, en esta ocasión se lució con un coqueto conjunto de short muy corto y camisa de estampado en tonos rosas, debajo llevó un pequeño top blanco que dejó ver su marcado abdomen, también lo combinó con tenis blancos, lentes oscuros y un bolso Dior donde estaba Mía y cuyo precio supera los más de 50 mil pesos.

Cynthia lució coqueto atuendo

Por supuesto la publicación de Cynthia de inmediato se llenó con más de 107 mil Me Gusta además de que todos sus fans y admiradores le hicieron saber en los comentarios que lucía más guapa y fabulosa que nunca. También varios excolegas del Ajusco no han dejado de llenarla de elogios e incluso hasta su propio esposo dejó un comentario lleno de corazones rojos. ¿Te gustó el 'outfit' de la famosa conductora?

