Shock en Televisa: Andrea Legarreta estalla y llora al enterarse que Erik Rubín tiene dos 'amantes'

Ciudad de México.- A horas de haber anunciado su repentina separación, la querida presentadora Andrea Legarreta por fin rompió el silencio y habló de los supuestos rumores que apuntan a que Erik Rubín tendría dos amantes y que estos serían sus excompañeros de los 90's Pop Tour. Los famosos llevaban casi 23 años de matrimonio y eran considerada una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Fue durante la tarde del día miércoles que ambos artistas difundieron un comunicado para anunciar que estaban separados desde hace 5 meses y paralizaron a todo Televisa. No obstante, la también actriz de 51 años ha dejado ver la posibilidad de que en el futuro ella y el padre de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, vuelvan a estar juntos pues asegura que ambos siguen sintiendo mucho amor y que solo decidieron separarse para "amarse desde otro lugar".

Ayer jueves al terminar la transmisión del matutino de Las Estrellas, Andrea accedió a platicar con la prensa a las afueras de la televisora de San Ángel y aquí reaccionó al rumor de que Erik podría tener un romance con Apio Quijano y Melissa López. De forma tajante, la conductora descartó que el cantante originario de Puebla tenga amantes: "Es absurdo, es que esa parte, he procurado no ver nada, pero la verdad me parece que hay gente muy mala".

Erik se portó muy romántico con sus compañeros

'La Lega' explicó que considera que los rumores de infidelidad de Rubín vienen de gente malintencionada: "Es gente sin empatía y quizá sus propias historias de vida han sido duras, y entonces prefieren decir 'ven como no existe el amor'". Posteriormente, negó abruptamente la supuesta homosexualidad de su aún esposo: "O sea por Dios, respeto mucho a la comunidad, pero o sea, Erik lo que menos tiene es ser gay", dijo sonriendo.

La presentadora de 51 años se mostró molesta cuando los reporteros insistieron en preguntarle sobre los presuntos amoríos que tuvo Rubín: "Yo quiero mucho al Apio, todo es juego y bromas, si la gente no lo entiende así y prefiere quedarse con eso, que piensen lo que quieran". Ya un poco más irritada, Legarreta declaró que las personas solo quieren ensuciar la historia de amor que ellos tuvieron y suplicó que ya no le insistieran en seguir respondiendo a este escándalo, el cual a su ver no tiene ni pies ni cabeza:

Lo que quiero es no estar en especulaciones mami, ella está bien enamorada de su Poncho y él de ella, Erik y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo, entonces cosas que suceden en el escenario ¡por Dios!, somos mucho más inteligente que eso".

Ya entre lágrimas, la actriz de melodramas como ¡Vivan los niños! y Una luz en el camino respondió a la interrogante de si ella y Erik intentaron salvar su matrimonio y esta admitió que sí, que agotaron todos los recursos y que hasta fueron a terapia: "No es fácil, somos mejores amigos, somos seres que se aman, aunque a la gente le cueste entenderlo", dijo conmovida. Cabe resaltar que el exintegrante de Timbiriche también brindó sus primeras declaraciones y se limitó a pedir respeto por el duro proceso que están viviendo ambos.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes