Shock en Televisa: Isabella Castillo hunde a Matías Novoa y revela si fue infiel con Michelle Renaud

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz Isabella Castillo por fin rompió el silencio y contestó al rumor de que su exesposo Matías Novoa sí le había sido infiel con su actual pareja, Michelle Renaud. La también cantante originaria de La Habana, Cuba reconoció que su divorcio del querido galán chileno ocurrido en 2021 no fue nada fácil y contó cómo le hizo para salir de este duro bache.

Fue durante el mes de octubre del 2021 que Isabella hizo oficial su separación del exactor de TV Azteca y aunque en ese momento se especuló que le puso los cuernos, ella solamente se dedicó a desearle lo mejor. Sin embargo, a la par de su separación Matías estaba enfrentando rumores de que ya andaba con Mich, pues coincidieron en las grabaciones de la película Doblemente embarazada 2 y luego ambos protagonizaron La Herencia en Televisa.

En una reciente entrevista, recogida por el portal de TVNotas, la cubana de 28 años dio a entender que Novoa sí le fue infiel pues cuando le hicieron la pregunta, ella respondió: "Aww, lo que se ve no se pregunta jaja". De inmediato Castillo dio el giro y le deseó lo mejor a ambos: "Lo único que sé es que le deseo lo mejor a mi exesposo y que le vaya muy bien en si vida con su pareja y yo ahorita me está yendo muy bien con la mía, estoy muy contenta", dijo.

Isabella y Matías en el día de su boda

Aunque no reconoció como tal la infidelidad, Isabella explicó que se sintió identificada con Shakira y la Music Session que hizo con BZRP: "Siento que con el tema de las infidelidades las mujeres a veces nos da como vergüenza o por orgullo, no decirlo o hacernos las 'cool', '¡no, no, no, no pasó nada!' y el hecho de que Shakira haya sacado (la canción) fue la voz para todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones así".

La intérprete cubana además habló de su personaje en El Señor de los Cielos y comentó sentirse identificada con el porque en la nueva temporada se está dando una nueva oportunidad en el amor y ella ha estado haciendo lo mismo: "Yo también pasé por una situación en mi vida un poco parecida, y hoy en día siento que he crecido más como ser humano. Como dice Shakira: ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan", reiteró.

Actualmente Isabella tiene una relación con Gabriel Reynoso, quien presuntamente sería el exesposo de su compañera Thalí García, con quien dio vida a las 'Hermanas Ahumada' en la serie El Señor de los Cielos. Cabe resaltar que hasta el momento ni Matías ni Renaud se han pronunciado ante las declaraciones de la exesposa del chileno, pues se encuentran muy ocupados disfrutando sus vacaciones en París.

