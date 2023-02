"Si ella supiera que me buscas todavía": Karol G y Shakira 'atacan' a Piqué y Anuel AA con 'TQG'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la Music Session #53 de Shakira con el productor argentino Bizarrap (BZRP), la originaria de Barranquilla tenía más proyectos planeados a modo de hacer frente a su ruptura con Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona a quien se le acusó de haberla engañado en repetidas veces, esta vez con una joven de 23 años de edad llamada Clara Chía con quien el catalán ya se deja ver muy enamorado por las calles de la ciudad española y hasta las redes sociales.

Si bien el tema con el productor argentino dejó muy claro que la barranquillera factura y muy bien con todo este asunto mediático, la noche del pasado jueves 23 de febrero se lanzó un tema en colaboración con otra de las cantantes colombianas más famosas del momento: Karol G, quien al igual que la intérprete de Ojos Así, Pies Descalzos, sueños blancos y Suerte, atravesó por una ruptura amorosa muy sonada al confirmar que el rapero Aquel AA ya no formaba parte de su vida. Por lo anterior, juntas lanzaron el tema TQG que significa "Te quedé grande".

En lo que a Shakira respecta, las indirectas contra Piqué no paran desde el tema Te Felicito, al cual le siguió Monotonía y tras ello salió la muy sonada Music Session #53, canciones que se colocaron entre las más sonadas de la plataforma Spotify y hasta acumularon un buen número de reproducciones en YouTube. Ahora, será el turno de TQG que, de acuerdo con la originaria de Medellin, no es con dedicatoria especial pero al letra vaya que se contradice, pues aborda la obsesión de las exparejas por estar pendiente de ellas y hasta se insinúa, los sujetos en cuestión las han vuelto a buscar.

Así dice la canción:

"Te ves feliz con tu nueva vida pero... si ella supiera que me buscas todavía. Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito, qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. TQM, pero TQG…".

Este nuevo tema donde las colombianas aprovechan sus rupturas para mantener las facturas, forma parte del álbum 'Mañana será bonito' de Karol G, de ahí que en este nuevo tema sea ella la que inicie con la canción y no Shakira quien a su vez hace referencia a su tema Monotonía que grabó con Ozuna. Al inicio, la intérprete de Provenza, Bichota o Tusa, hace referencia a que los vacíos nunca se van a poder llenar con una nueva persona, referencia a la relación que Anuel AA mantuvo con Yailin 'La Más Viral' aunque también va para Clara Chía quien ya estaba con Piqué antes de romper definitivamente con 'Shak'.

"Tu quieres volver se te nota, esperame ahí que no soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota", dice Karol G.

De inmediato, Shakira entra en el tema con una frase donde reconoce que el engaño le causó mucho dolor pero no por ello se iba a estancar llorándole, algo que ha dejado claro a la prensa internacional especialmente cuando tras meses separados y en medio de las canciones que ella había sacado, se encontró con el padre de sus hijos, Sasha y Milán, en las in mediaciones de su domicilio particular. Shakira hay que recordar, solo se dirige a los menores de edad mientras que al exjugador lo ignora por completo.

"Hasta la vida me mejoró por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río, yo me río", dice Shakira en referencia a la postura de Clara Chía.

Si no haz visto el video, a continuación te lo dejamos:

Internautas reaccionan

Aunque Shakira subió de manera inmediata una historia donde dijo a sus fans que esperaba que disfrutaran de este tema, usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a este nuevo empoderamiento femenino y claro, colaboración entre las colombianas favoritas del momento, por lo que se auguró que será un tema bastante sonado en la radio y claro, alcanzará los niveles de reproducción que los éxitos de ambas.

