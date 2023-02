Tras 11 años juntos, Galilea Montijo confirma en Televisa dolorosa separación y ultimátum en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 28 años en Televisa y 11 años casada con el político Fernando Reina, la conductora del programa Hoy Galilea Montijo deja en shock al hablar de una de sus rupturas más dolorosas. Su declaración ocurre justo después de que Andrea Legarreta anunciara su separación de Erik Rubín luego de 22 años de matrimonio. ¿Se divorcia? No, sino que rompió el silencio sobre una de las relaciones más tóxicas que ha tenido, justo antes de casarse.

La inesperada confesión ocurrió en el programa Netas Divinas, transmitido por Unicable, cuando las conductoras hablaban sobre si habían trabajado alguna vez con alguno de sus novios. La tapatía de 49 años declaró que la pasó muy mal cuando compartió créditos con una expareja en el matutino Hoy, donde lleva más de 15 años al aire. Gali abrió su corazón y empezó a platicar una historia de amor que terminó mal, la que tuvo con el cirujano Jorge Krasovsky.

Jorge Krasovsky y Galilea

Con el conocido cirujano plástico inició un romance en el 2009 tras conocerlo precisamente en el matutino de Televisa. Ambos se comprometieron y en 2011 terminaron su relación, justo después de que Montijo conociera a su actual esposo, Fernando Reina. Hace un tiempo, el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que presuntamente la conductora le habría sido infiel a Krasovsky con su esposo. Con polémicas declaraciones, el periodista echó de cabeza a la tapatía:

"Oye es que Gali se saltó un paso, avisarle a Krasovsky primero que iban a terminar.... ¡es la verdad! Yo no voy a venir aquí a mentirle a la gente. No nos vamos a dar golpes de pecho y demás pero tampoco la inmaculada Virgen de Guadalupe eh... le puso el cuerno a Krasovsky", dijo en ese entonces Gustavo. Y en la más reciente emisión del programa Netas Divinas, le preguntaron a Montijo: "¿tú tuviste amor en tu trabajo?", a lo que respondió:

"Siempre he sido muy noviera y siempre pensé que qué flojera andar con alguien en el trabajo. Siento que es muy complicado. Gracias a Dios Fer no tiene nada que ver con esto (...) En su momento sí en el programa Hoy anduve con un colaborador, colaboró en su momento (...) afectó mi trabajo hasta que habló porque terminamos mal... comenzó a hablar el caballero de mí y entonces ahí sí dije 'o el señor o yo'... porque no está padre", confesó.

Posteriormente, Gali mencionó que tuvo que dar un ultimátum a la producción de Hoy por este incidente: "Hasta que dije: 'si la próxima semana viene el señor, yo no vengo' no de que lo corran, yo nunca he sido de esas", señaló, explicando: "se volvió muy incómodo porque siguió yendo varios mesesillos. Él entraba al foro, yo me salía y era como de 'le quiero pegar, seguro él también a mí' pero sí fue muy incómodo y desde entonces dije, qué flojera trabajando con alguien y verlo todos los días", finalizó.

Fuente: Tribuna