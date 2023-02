Tras ser acusada de engañar a Ed Sheeran, afamada cantante hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Reino Unido.- Ed Sheeran es uno de los cantantes más conocidos de la industria de la música a nivel mundial, sus éxitos como Perfect, Shape of you y Thinking out loud han encabezado las listas de canciones más populares, sin embargo, esto no lo exime de tener sus propios escándalos amorosos, tal y como ocurrió en el año 2014, cuando lanzó su éxito Don't, tema de desamor que fue relacionado a una reconocida cantante, quien llegó a ser acusada de haber engañado al británico.

Se trata de Ellie Goulding, quien es famosa por cantar el tema oficial de la película, 50 sombras de Gray, Love me like you do. El rumor de que tanto ella como Sheeran mantenían una relación en secreto comenzó en el año 2013, cuando fueron captados tomados de la mano en los MTV Video Music Awards. Si bien la famosa aseguró que no existía ningún amorío entre ellos dos, Ed insinuó que sí tenían algo: "Quiero decir, la gente normal no se toma de la mano si son solo amigos. Estaba pasando algo, y ahora no".

Al año siguiente de dichas imágenes, Sheeran estrenó el mencionado tema en donde hace alusión a que sufrió una decepción amorosa por una infidelidad: "Y nunca lo vi como una amenaza. Hasta que desapareciste con él para tener sexo, por supuesto. No es como si ambos estuviéramos de gira. Nos alojábamos en el mismo maldito piso del hotel. Y yo estaba 'no busco una promesa o un compromiso', pero nunca fue solo diversión, y pensé que eras diferente". Debido a estas líneas muchos giraron sus cabezas a Ellie a quien acusaron de engañar a Sheeran con Niall Horan.

A casi 10 años de estos eventos y luego de que Ellie decidiera poner su carrera en pausa debido a los señalamientos de los que fue presa, la famosa dio una entrevista para Mail on Sunday's You Magazine, donde recalcó que si bien, nunca tuvo nada con Sheeran, sí se sintió afectada por las acusaciones que recibía: "Sabes, seré completamente honesta, me causó una gran cantidad de... estrés no es la palabra. Me causó mucho trauma, en realidad".

Ellie resaltó que, en aquel entonces, cada cosa que hacía era meticulosamente analizada por la prensa, por lo que no pudo tener una década de los 20 normal: "Me hicieron sentir terrible, y luché con eso porque sé que no lo soy", aseguró Gouding, quien incluso reconoció que ya hablado sobre el tema con Ed, con quien pese a todo mantiene una amistad. Actualmente, ambos están casados y centrados en sus propias carreras.

Fuentes: Tribuna