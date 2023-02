Adiós Televisa: Tras divorcio de Erik Rubín, Legarreta renuncia a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su reciente separación de Erik Rubín luego de 22 años matrimonio en medio de rumores de que el cantante le habría sido infiel, Andrea Legarreta anuncia que deja el programa Hoy para irse de México. Luego de que en diciembre del 2022 revelaran que habría perdido su contrato de exclusividad en Televisa, la presentadora confirmó al público que tras más de 20 años en e matutino, se ausentará y se irá a Colombia.

¿Se muda a ese país sudamericano? No, sino que va unos días por otro proyecto laboral que tiene pactado y que no tiene nada que ver con las filas de Televisa. En medio de su dolorosa ruptura del exTimbiriche y padre de sus hijas Mía y Nina, la conductora se alejará un poco del medio artístico y las preguntas de la prensa y explicó todo en Hoy, además de que Galilea Montijo anunció la llegada de un nuevo conductor, quien ya había colaborado en el matutino: Juan Carlos 'El Borrego' Nava.

Crédito: Las Estrellas

"A partir de este momento se implementa 'Hoy pijamas' al final de cada mes y tú vas a estar con nosotros", le dijo Gali al 'Borrego' Nava, dándole la bienvenida como nuevo conductor a la emisión matutina. Finalmente, la tapatía le recordó a Andrea que tenía que decir un importante anuncio. "Lega, ¿a dónde te vas?", le preguntó, a lo que Andrea respondió: "Es que les quiero decir que me voy a Colombia y no vengo ni lunes ni martes... para que luego no anden (especulando)", señaló.

Es así como Andrea se tomará unos días fuera de la competencia de Venga la Alegría, en medio de rumores de que Rubín tendría un romance con el cantante Apio Quijano. Aunque ella ya había respondido devastada a estas especulaciones y señaló que su amor como pareja simplemente "se transformó, negando que su ahora expareja sea gay, se dijo muy afectada por las habladurías, pidiendo respeto a la prensa para su familia en este momento tan difícil.

Cabe recordar que incluso fue en el portal Las Estrellas que recordaron algo muy íntimo sobre su matrimonio: la última vez que aparecieron dándose un beso en público, el cual fue durante un evento para promocionar la gira musical de Rubín, los 90's Pop Tour, donde justo ocurrió el controversial coqueteo con el integrante de Kabah Apio Quijano, con quien ha sido relacionado sentimentalmente.

