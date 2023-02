Alerta en el rock: Hospitalizan al vocalista de Def Leppard horas antes de su show en Bogotá

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Una de las agrupaciones más famosas del rock británico es Def Leppard, grupo conformado por Rick Allen, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Joe Elliot los cuales, en 2022 iniciaron con una exitosa gira al lado del grupo originario de Los Ángeles, Mötley Crüe con los cuales visitaron México hace unos días como parte del 'Stadium Tour', evento que ahora los ha llevado a recorrer Latinoamérica, algo por lo que la primera parada después de haber dejado suelo azteca fue Colombia donde las alarmas se han encendido al reportar que el vocalista británico tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital por razones que no fueron reveladas.

Con base a lo expuesto en el calendario, ambas agrupaciones se presentarían este sábado 25 de febrero en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado en la capital colombiana, ciudad a la que arribaron desde el pasado jueves 23 de febrero a modo de preparar todo para su presentación; no obstante, horas antes del esperado evento, se informó que el cantante de 63 años de edad había sido llevado de urgencia a la clínica Marly Jorge Cavelier Gaviria localizada en el municipio de Chía.

Joe Elliot, vocalista de Def Leppard, va de urgencia al hospital. Foto: Instagram @defleppard

Ante la preocupación sobre la salud del intérprete de temas como Love Bites, Rock of Ages, Pour some sugar on me o Hysteria, la clínica solo se remitió a decir que su estado de salud estaba en modo reservado. De manera extraoficial se reveló que el motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado se debió a la altura de la ciudad sudamericana y ello lo llevo a presentar problemas en su respiración, diagnóstico conocido como disnea; sin embargo, ni la agrupación o sus compañeros de gira han dado su postura al respecto ya que solo remarcaron que el show continuaba.

"BOGOTÁ - ¡El show sigue en marcha esta noche en el Parque Simon Bolivar! ¡Estamos listos para el rock and roll con los fans en Colombia!", escribieron en redes.

Con la finalidad de conocer qué pasaría con el evento programado para esta noche, medios locales remarcaron que al rededor de las 10:00 horas, tiempo local, Joe Elliot fue dado de alta y por ende, el programa no se vería cancelado. Pese a ello, se mantendrá en observación la salud del cantante pues estar sobre el escenario requiere de una gran condición física.

Foto: Instagram @defleppard

Ocesa, empresa encargada de la realización de este evento, no se ha pronunciado sobre lo sucedido este sábado con el cantante por lo que se asume que el evento no pasó a mayores y los fans, tanto de Colombia como del resto de América Latina quieres esperan el arribo de ambas agrupaciones, no se verán afectados por cancelaciones o una nueva fecha de los conciertos.

Fuente: Tribuna