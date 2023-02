Conductora de TV se le va a la yugular a Shakira por su nueva canción: "A Clara déjala"

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La media noche del pasado viernes, 24 de febrero, se estrenó la nueva canción de Shakira, TQG, misma que realizó en colaboración con su compatriota, Karol G, y aunque de nueva cuenta, el tema trata del desamor, la realidad es que parece que esto ya comienza a fastidiar a alguna que otra persona, hecho que quedó en claro cuando una conductora de televisión se le fue encima a la colombiana.

Como algunos sabrán (o al menos quienes hayan escuchado la canción) ésta habla sobre una relación que terminó y aunque la otra parte ya se encuentra viviendo un nuevo romance, lo cierto es que éste seguiría estancado en el noviazgo anterior. En este caso, significaría que, tanto Anuel AAA sigue buscando a Karol y Gerard Piqué a Shakira: "Te conseguiste una nueva novia. Lo que ella no sabe es que todavía me estás viendo en las historias (...) Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé espérame ahí que no soy idiota".

En otro párrafo, la cantante menciona: "Yo diciendo que era 'monotonía' y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero... si ella supiera que me buscas todavía". Como era de esperarse, la nueva canción comenzó a ser analizada por diversos medios, entre ellos se puede mencionar el Programa de Ana Rosa, donde fue abiertamente criticado por la presentadora Patricia Pardo, quien se le fue a la yugular a Shakira.

Y es que, según declaraciones de la conductora, parece ser que la intérprete de Ojos así se está ensañando con Clara: "Se está quedando a gusto. Esta vez, quizás con Clara Chía ha sido cruel no, lo siguiente a cruel. Porque ahora da a entender que Piqué quiere volver con ella y que le manda mensajes". Ante esto, la periodista salió en defensa de la modelo de Kosmos y aseguró que el exfutbolista del Barcelona no querría regresar con Shakira.

¿De verdad creéis que Shakira ha olvidado a Piqué? Si se lo hubiera olvidado no estaría haciendo esto, ¿pero no creéis que con cuatro canciones iguales ya sobra? Dudo tanto que Piqué quiera volver con Shakira

Patricia continuó su discurso asegurando que entendía porqué Shakira continuaba lanzando canciones sobre su ruptura con Gerard Piqué, insinuando que esto ocurría principalmente por las grandes ganancias que la colombiana estaba recibiendo: "¿Qué pinta esa señorita en la boca de Shakira desde la tercera canción? Yo el juego lo entiendo, el negocio y lo mediático y nosotros estamos encantados analizando, pero insisto: A Clara déjala a un lado".

