Diana Bracho vuelve a las novelas de Televisa, pero recibe dura crítica de exconductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- En esta semana del lunes, 27 de febrero, se estrenara Eternamente Amándonos, melodrama de Televisa que marcara el regreso de Diana Bracho a las novelas, ya que su última participación ocurrió en el año 2021 con ¿Qué le pasa a mi familia?; sin embargo, parece ser que no todas las personas están felices con esto, hecho que quedó en claro con la dura crítica que recibió por parte de un exconductor de Hoy.

Es posible que, Diana, sea una de las actrices más icónicas de la televisión mexicana, siendo que sus personajes son sumamente recordados, tal es el caso de 'Leonora Navarro' en Cuna de Lobos de 1986, así como también participó en muchas novelas de gran éxito como Cadenas de amargura, El privilegio de amar, El derecho de nacer, Fuego en la sangre, El vuelo de águila, Retrato de familia y Rafaela.

Recientemente se anunció que Bracho regresaría al rol de villana con la telenovela, Eternamente amándonos, donde en palabras de la actriz, para la revista People: "Es un melodrama tradicional, pero estamos rompiendo con ciertos patrones. Ya no se trata de si eres villana o buena. No, se trata de que soy un ser humano, una mujer obsesionada con los hijos, con el poder, con el negocio que tiene que mantener vivo por sus cuatro hijos, que se equivoca muchas veces drásticamente, pero que es una mujer sensible, una mujer finalmente muy frágil", señaló.

Recién el pasado viernes, 24 de febrero, la plataforma de Vix+ lanzó el primer capítulo de la mencionada telenovela, por lo que algunos fans tuvieron la oportunidad de verla de primera mano, entre ellos se encontraba el crítico de televisión y exconductor de Hoy, el Maestro Gudinni, quien no dudó en destrozar el personaje de Diana, principalmente por el tema de la edad, puesto la histrionista tiene 78 años.

El critico declaró que el primer episodio, lejos de captar su atención, le pareció un tanto aburrido, señalando lo siguiente: "Muy flojo el primer capítulo de 'Eternamente Amándonos'. Amo, respeto y admiro a Diana Bracho, pero desafortunadamente ya no está en papel de mamá posesiva a sus casi 80 años. Debieron adaptarla a una 'abuelita'. Desconozco la historia turca original", cabe señalar que, pese a la mala impresión que tuvo de la histrionista, si destacó la participación de Marcus Onerllas, concluyendo su mensaje con un: "Espero mejoren".

