Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 25 de febrero; predicciones de amor, dinero y salud para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos te comparte toda la información de los astros para este fin de semana. En los horóscopos de hoy, sábado 25 de febrero, encontrarás las predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más según tu signo zodiacal. ¡No te pierdas estos mensajes y toma las mejores decisiones para tu vida!

Aries

Es posible que discutas con un amigo al que quieres mucho, debido a que han tenido malos entendidos en estos días. Toma aire antes de pelear, pues sueles ser muy hiriente.

Tauro

Los gastos extra de estos días no dañarán tu economía. Recuerda siempre ser agradecido por el hecho de tener mayor liquidez, y poder pagar las cosas que te gustan.

Géminis

Es obvio que estás enamorado, que también es muy evidente que tienes miedo de entregar tu corazón, pues has sido lastimado en los últimos años, querido Géminis. Sin miedo, da el paso y ya.

Cáncer

Tienes un serio problema sobre idealizar personas; eso no te dejará nada bueno. Tómate los asuntos con calma, date tiempo de conocer a la gente como realmente es.

Leo

En temas de salud, no has ido al médico y ese problema en tus partes íntimas sigue creciendo, así que no pierdas más tiempo. También debes comentarle a tu pareja sobre esto, pues podría ser grave.

Virgo

No seas egoísta ni envidioso en el trabajo. La colaboración y hacer equipo es clave que para que las empresas y secciones crezcan; abre tu corazón a los compañeros.

Libra

Hoy harás las paces con un amigo muy querido, el cual estuvo pasando por momentos difíciles y fue grosero contigo. El perdón ayudará a que tu corazón se sienta mucho mejor.

Escorpio

Recordaste un exnovio que en su momento te dañó mucho; no dejes que eso arruine tu fin de semana. El pasado es historia y tienes oportunidad de crear un hermoso futuro desde cero, no lo olvides.

Sagitario

Hoy es un excelente día para disfrutar del romance en compañía de tu pareja, así que demuestra qué tan creativo puedes ser. En temas laborales, viene un nuevo empleo que te llenará de vida.

Capricornio

Le amenazan importantes gastos extras, los cuales harán que pierda un poco la paciencia, pero pasará rápido. En estos aprenderá la importancia de ahorrar y pensar en su futuro.

Acuario

Gozas de buena salud, y se ve en tu piel. Aprovecha este momento y también invierte en tu aspecto físico, pues no has cambiado de guardarropa en días recientes.

Piscis

Es hora de que dejes los excesos, ya sea de licor, de comida grasosa o de soledad, querido Piscis. Sal y explora un nuevo lugar este fin de semana, el mundo es para ti.

Fuente: Tribuna