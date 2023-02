¿Mintió? Tras anunciar su separación de Erik Rubín, exhiben a Andrea Legarreta: "No fue sincera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 22 de febrero, el mundo de la farándula se paralizó después de que tanto Erik Rubín, como Andrea Legarreta emitieran un comunicado en el que confirmaron que, luego de 22 años de matrimonio (y después de ser una de las parejas más estables del medio del espectáculo) decidieron terminar e ir por caminos separados, lo que sin duda sorprendió a más de una persona.

Y es que, hasta antes de que la conductora del programa Hoy confirmara la noticia, tanto ella como el exTimbiriche se comportaban como la familia ideal. Como muestra de ello, Andrea declaró que desde hace 5 meses habían tomado la decisión; sin embargo, apenas el pasado 30 de enero, la actriz de Qué vivan los niños le dedicó un amoroso mensaje a Erik por su cumpleaños número 52 e incluso se les vio felices junto a sus hijas.

La felicidad que me da verte rodeado de amor 'peloncito amado', rodeado de quienes te amamos. Celebro cada segundo de tu vida. Se me llena el corazón de orgullo de ver hasta dónde has llegado, lleno de bendiciones. Eres un guerrero que jamás se ha dejado vencer. Te he visto levantarte y seguir luchando por tus objetivos (...) Le pido a Dios y a la vida que tengas todas las bendiciones que mereces y anhelas. (...) Te amo por siempre y para siempre... más allá de todo

Último mensaje de Andrea Legarreta a Erik Rubín

Sin embargo, según palabras de la propia Legarreta, en el matutino de Televisa, para este punto, ambos estaban distanciados y con la decisión de una separación ya tomada. A su vez, el conductor de Ventaneando, Pedro Sola señaló que, las lágrimas de Andrea durante la emisión del show fueron fingidas, destacando que más allá de ser conductora (rol que ha desempañado por más de dos décadas) también es una actriz.

Sin ningún tipo de piedad, el compañero de Pati Chapoy señaló: "Qué mitote. Sacan un videíto y con mano temblorosa envía el comunicado, yo creo que eso ya estaba pensado y sobado entre ellos que nada, y luego ayer ella llora en su programa, ella es actriz y no dudo que se lleven maravilloso por las niñas, pero por qué tanto mitote, porque terminaron. Se acabó", señaló el economista.

Pedro Sola no creyó en las lágrimas de Andrea Legarreta

Pero esto no fue todo, puesto según declaraciones del conductor de 76 años, a su parecer, el comportamiento de Andrea no fue honesto: "A mí no me pareció muy sincera", sentenció, mientras el resto de sus compañeros del elenco le pidieron que fuera más empático con la situación por la que tanto Andrea, como Erik y sus hijas Mía y Nina, se encontraban atravesando en este momento de sus vidas.

