Murió de cáncer: Actriz de Televisa y TV Azteca fallece tras muerte cerebral y llena de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 4 años, una querida y recordada protagonista de telenovelas perdió la vida luego de varios años de lucha contra el cáncer. Se trata de Edith González, quien murió el 13 de junio del 2019 tras haber mantenido oculto su recaída en la enfermedad. Como se recordará, a la artista mexicana le detectaron cáncer de ovario en el 2016 y falleció de forma inesperada a los 54 años tres años después.

Como se recordará, Edith actuó en casi 40 telenovelas en diversas televisoras. González triunfó en Televisa, TV Azteca y Telemundo. Entre los melodramas en los que participó están Salomé, Rosa Salvaje, Corazón Salvaje, Nunca te olvidaré y Doña Bárbara. Y aunque había anunciado que superó la enfermedad y se sometió a una cirugía para que le retiraran los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos, el 13 de junio del 2019 anunciaron que falleció, vistiendo de luto al espectáculo entero.

Tras un rápido deterioro en su salud, la actriz fue declarada con muerte cerebral en un hospital de la CDMX y más tarde desconectada por su familia. Ahora, Edith reaparece en redes del programa Hoy pues en el portal Las Estrellas muestran una entrevista que la actriz tuvo con Cristina Saralegui en su programa El Show de Cristina, donde recordó cuando le diagnosticaron cáncer a su padre, quien falleció años antes que ella.

El padre de Edith González murió de cáncer

"No ha sido un hombre que haya ganado mucho dinero, no ganó dinero; no en el sentido de que haya sido un hombre exitoso en su trabajo, nunca lo fue pese a tener una inteligencia privilegiada. Fue un hombre triunfante porque nunca agachó la cabeza delante de nadie. Tuvo un gran orgullo. Esa es la principal herencia que me dejó, el poder decir 'soy hija de mi padre' y no sentirme avergonzada. Nunca robó, nunca hizo daño, fue un hombre respetuoso", relató una muy joven Edith en la emisión.

Crédito: Las Estrellas

"A mi papa los últimos dos años de su vida le detectaron un cáncer terriblemente agresivo. Cualquier otra gente se hubiera deprimido, hubiera sido agresivo con la vida o cuestionado a Dios. Nunca vi eso en mi papá ni en su actitud. Mi papa dijo: '¿qué es lo que me tocó vivir? tengo un cáncer, ¿qué es lo que puedo hacer con ese cáncer? vivir' (...) Era un gente my generosa (...) fue un cáncer muy agresivo y él solito iba a su tratamiento de radioterapia y quimioterapia. No quería ser dependiente de nadie ni dar lástimas", compartió.

Fuente: Tribuna