Se volvió mujer: Tras besarse con Erik Rubín, actor de Televisa traiciona a Chapoy y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien participó en el reality show de TV Azteca La Academia y protagonizó tremendo beso con el ahora exesposo de Andrea Legarreta Erik Rubín cuando trabajaban en la obra Jesucristo Súper Estrella, traiciona a Pati Chapoy y aparece en el matutino Venga la Alegría. Se trata de Yahir, quien cambió al Ajusco por Televisa en 2017 y hasta estuvo en el programa Hoy de Televisa, sin embargo, tras transformarse en mujer en el reality Tu Cara Me Suena, debutó como conductor en La Academia.

Como se recordará, el originario de Hermosillo, Sonora participó en la primera generación de La Academia en el 2002 y estuvo 15 años en el Ajusco, donde triunfó en telenovelas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, hasta que en 2017 los traicionó con Televisa al terminar su contrato de exclusividad. En la empresa de San Ángel se unió al elenco de Mi marido tiene familia, sin embargo, no regresó para la segunda parte pues se rumoró que tuvo un conflicto con el productor Juan Osorio.

Yahir y Erik Rubín

En 2019 y en 2020 regresó al Ajusco para ser coach en La Voz México, sin embargo, en 2022 traicionó a la titular de Ventaneando Pati Chapoy y volvió a Televisa luego de dejar los melodramas para caracterizarse como Laura León, 'La Tesorito'. El cantante dejó en shock al aparecer irreconocible en el reality de Televisa y Univisión Tu cara me suena. Y ahora, dejando atrás proyectos con televisoras pues participa en el 2000's Pop Tour, Yahir da tremenda declaración de su hijo.

El exacadémico fue contundente al hablar de su hijo Tristán y los motivos por los que nuevamente se distanció de él, a pesar de que tiempo atrás compartió su emoción de volver a convivir con el joven y lo estaba ayudando con el tema de sus adicciones. A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, el famoso sonorense se sinceró sobre las razones por las que continúa sin tener contacto con su hijo y mencionando que no apoya en lo absoluto su estilo de vida, mencionó:

Yahir y su hijo Tristan

"No, yo no lo apoyo, no, no, no. Con todo este tema del OnlyFans, el tema drogas y todo esto, de hecho, es por lo que estamos distanciados. Es triste y no lo puedo negar, es triste, pero también soltar es importante, y nada, mi hijo tiene que vivir lo que quiere vivir", manifestó. Y pese a su molestia por esta situación, Yahir aseguró que ama a Tristán y espera que algún día se acerque a él y puedan solucionar sus diferencias.

"Claro, por supuesto, quiero a mi hijo y lo quiero conmigo, no lo quiero en otro lado, lo quiero conmigo, y no agarrar el camino fácil, y 'ah bueno, pues no me aceptan como soy', y agarro camino, es que no lo puedo aceptar así. Mi hijo es otro en una situación... ¿sabes?... Ya había prometido no hablar de mi hijo, así que nada más, es todo lo que tengo que decir", explicó. Cabe recordar que hace algunas semanas el chico de 24 años reactivó su presencia a través de la controversial plataforma.

