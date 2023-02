Tras la muerte de Lisa Marie Presley, Priscilla y Riley Keough rompen relación y no se hablan más

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 12 de enero, la única hija de Elvis Presley, Lisa Marie, perdió la vida de manera inesperada, debido a un infarto. Según algunas fuentes, la cantante fue localizada inconsciente en el piso de su habitación por el ama de llaves. Aunque la famosa tuvo atención médica terminó por perder la vida aquella misma tarde. Si bien, al momento de su entierro, su madre Priscilla y su hija, Riley parecían un frente unido, las cosas terminaron por ser diferentes.

En un giro de acontecimientos, Priscilla presentó una petición a Los Ángeles para validar la autenticidad de una enmienda del 2016 por el fideicomiso y patrimonio que Lisa Marie le heredó a su hija, Riley, quien se haría cargo de distribuirlo entre ella y sus dos hermanas menores. En el fideicomiso se incluye Graceland, la mansión y atracción turística de Memphis de Elvis, así como el 15 por ciento de la herencia del propio rey del rock.

Presuntamente, en el 2016, Lisa habría sacado a Priscilla de su testamento, el cual cedió de manera completa a sus hijos mayores Riley y Benjamín. Luego del suicidio de éste último, Marie puso como única beneficiaria a su hija mayor, hecho que no es aceptado por la exesposa de Elvis, quien alega que la firma en el documento es falsa, así como también mencionó que jamás fue notificada del cambio.

Fotografía: Priscilla, Lisa Marie Presley y Riley Keough

Una fuente mencionó para el medio Page Six, que esta disputa legal creó una brecha entre Riley y su abuela, al grado en el que ninguna de las dos se dirige la palabra: "Riley y Priscilla no se hablan. Su relación está cambiando, eso es cierto... es tan triste. Este es el momento en que Riley realmente necesitaría a su abuela (...) Riley está viendo un nuevo lado de su abuela que definitivamente no conocía".

La fuente también hizo hincapié que si bien, Riley está amparada por un gran equipo legal, la realidad es que la joven actriz no está buscando una lucha legal en contra de su abuela: "Riley no está buscando una guerra. Siempre tuvo una buena relación con su abuela. Lisa tenía sus problemas con su madre, pero... ella no arrastró ( a sus hijos) a sus problemas personales", por otro lado, otro informante declaró para el mismo medio que Lisa estaría furiosa con su madre al ver lo que está haciendo en la actualidad con sus hijas.

En esencia, no debería haber peleas internas dentro de la familia por un fideicomiso que siempre estuvo destinado a Riley y Benjamín (...) Lisa estaba destinada a sobrevivir a su madre (...) Nunca hubo duda en su mente de que ellos serían los delegados, que lo verían exactamente como ella lo hizo

Fuentes: Tribuna