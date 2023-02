EU: Estrella de TV rompe el silencio y confiesa que su hijo falleció de manera inesperada

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, la estrella de diversos reality show de Estados Unidos, Jessa Duggar, rompió el silencio a través de su canal de YouTube y narró cómo fue que perdió a su quinto bebé, durante las fiestas decembrinas del pasado 2022. La joven, de 32 años, reveló que sino habló del tema anteriormente, fue porque le costó trabajo procesar todo lo que ocurrió en tan poco tiempo.

La participante de 14 Children and Pregnant Again recordó que todo comenzó cuando notó algunas manchas de sangre en sus prendas íntimas, mismas que estuvieron saliendo durante, al menos 24 horas, fue entonces que su esposo, Ben Seewald, la llevó al médico, donde tras hacerle un ultrasonido le confirmaron que las cosas no estaban bien: "Nada podría haberme preparado para el peso de esas palabras en ese momento. Estaba en completo shock, no tenía palabras. Inmediatamente comencé a llorar".

Jessa declaró que tras recibir la noticia, la prepararon para que le hicieran un legrado y, después de la intervención, tuvo que permanecer en una sala de espera sola, lo que la hizo sentir aún peor: "Esos 10 a 15 minutos antes de que me llevaran de regreso a la habitación donde Ben y mi mamá estaban esperando fueron probablemente algunos de los más difíciles de mi vida, simplemente acostada allí sintiéndome tan sola".

Dado a lo difícil que fue esta experiencia, no solo para ella, sino para el resto de su familia, Jessa declaró que se tomaría un descanso de las redes sociales, por lo que no se le verá tan activa como anteriormente; finalmente, la famosa concluyó su video agradeciéndole a su esposo y a sus cuatro hijos por todo el amor y apoyo que le han dado durante estas semanas, mismas que han resultado ser las peores en mucho tiempo.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jessa y Ben pierden a un bebé, ya que, en el año 2021, la estrella de telerrealidad anunció por sus redes sociales la llegada de un nuevo bebé, no sin antes mencionar que había perdido a uno hijo: "Después de la desgarradora pérdida de un bebé el año pasado, estamos encantados de compartir que otro pequeño Seewald está en camino. El embarazo está yendo bien".

Fuentes: Tribuna