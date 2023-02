Los Rulés: Se confirma noviazgo de Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo, youtubers mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los famosos youtubers Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo están conmemorando un aniversario más del proyecto Los Rulés que los ha convertido en dos de los creadores de contenido del momento. Fue hace 7 años cuando los dos actores y bailarines del espectáculo mexicano decidieron ampliar sus horizontes profesionales al mundo de las redes sociales sin imaginar que años después sería su principal fuente laboral.

Aunque en un principio se pensaba que eran hermanos, ambos desmintieron rápidamente esto. Pero aún quedaban dudas sobre su verdadera relación, algo que finalmente fue resuelto, ya que la revista TV Notas publicó una serie de fotografías donde se confirma que tienen un noviazgo que mantuvieron en secreto todo este tiempo. En las imágenes se observa a la pareja tomada de la mano y luego dándose un amoroso beso.

Las fotos que confirman el amorío entre los influencers

Luego de captarlos juntos, TV Notas platicó con un amigo de los influencers, quien contó que Diego y Jorge han decido comenzar a vivir su relación libremente sin importar el qué dirán. Y es que los enamorados viven en la misma casa y mantienen un sólido romance desde hace alrededor de 8 años, pero por diversos motivos no se lo habían contado a nadie.

Lo escondían por dos motivos: debido a que hay muchas marcas que trabajan con ellos y no querían perder el negocio de ese lado, y porque la familia de Jorge es conservadora. Hasta donde sé, la familia de Jorge no sabe nada y no creo que estén de acuerdo porque son muy religiosos", expresó la persona anónima.

Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas tomados de la mano

Asimismo, el amigo de los famosos señaló que ni siquiera sus familiares y círculo de amistades sabían con certeza de esta relación: "Ellos no se lo compartían a nadie. La única que sabía sobre su relación era Danna Paola, pero le pidieron no ventilar el tema. Su relación era un tema prohibido".

Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas se conocieron en 2015 actuando en el musical Hoy No Me Puedo Levantar, donde se volvieron íntimos amigos de Danna Paola, una de las protagonistas de la obra. En 2016, junto a Danna, crearon el canal de YouTube Los Rulés, que hoy tiene más de 4 millones de seguidores y donde sus videos acumulan millones de reproducciones.

Su contenido va desde videoblogs de sus vidas, bromas y probar comida. Por sus compromisos profesionales, en 2021 Danna Paola abandonó el proyecto, pero eso no impidió que Jorge y Diego continuaran con los videos. Los Rulés han recibido varios premios por su contenido y relevancia dentro de las redes sociales, como Revelación Digital por los Kids Choice Awards México.

