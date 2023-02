Luto en la música: Tras luchar contra dura enfermedad, fallece el hermano mayor de Madonna

Comparta este artículo

Michigan, Estados Unidos.- Este domingo, 26 de febrero, trascendió la noticia de que el hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone, perdió la vida, después de varios años de luchar contra una dura enfermedad y luego de mantener una difícil relación con la 'reina del pop' y el resto de su familia. Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de muerte, pero es probable que esté relacionada con el alcoholismo, adicción con la que libró una difícil batalla por mucho tiempo.

La noticia fue dada a través de la cuenta oficial de Instagram del músico Joe Henry, quien es cuñado de Madonna. Si bien, se sabe que Anthony tuvo altibajos con el resto de su familia, esto no impidió que la estrella lo recordase de buena manera: Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan hace tantos años.

El esposo de la hermana de Madonna, Melanie Ciccone, continuó su mensaje resaltando que Anthony tenía un temperamento complicado: "Como señala aquí el hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía) Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlos verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor del o que a veces estaba dispuesto a dejar entrever".

Una fuente cercana a la familia de Madonna, reveló para el medio Page Six que, pese a que Anthony solía tener una relación difícil con la cantante de Like a Virgin y el resto de su familia, esto no impidió que ella le ofreciera ayuda en sus peores momentos: "Madonna ayudó a mantener a su hermano cuando él aceptó ese apoyo. Durante sus últimos meses estuvo en contacto con su familia y Madonna, pero la semana pasada rechazó el apoyo que le ofreció el centro de rehabilitación y estaba claro que estaba listo para seguir adelante".

Fallece el hermano de Madonna

Créditos: Instagram @joehenrymusic

La vida del hermano de Madonna contrasta demasiado con la de la intérprete de La Isla Bonita, ya que si bien, todos están acostumbrados a mirarla rodeada de lujos, Anthony llegó a vivir por varios meses debajo de un puente de Michigan en condición de calle, incluso el medio Daily Mail obtuvo una entrevista en la que el hombre hizo fuertes declaraciones como la siguiente: "Mi padre estaría feliz si yo muriera de hipotermia, entonces no tendría que preocuparse más por eso" o "Nunca la amé (a Madonna), ella nunca me amó. Nunca nos amamos".

Fuentes: Tribuna