"Mi peor enemigo": Al borde del llanto, Ferka revive su dolorosa separación de Christian Estrada

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, nuevamente logró causar revuelo con sus declaraciones y es que en una reciente entrevista se sinceró sobre su dolorosa separación de Christian Estrada, exprometido y padre de su único hijo Leonel. La querida intérprete estuvo a punto de romper en llanto al recordar lo difícil que fue darse cuenta que el modelo había fallado como padre y como pareja.

La exestrella de TV Azteca dio una íntima entrevista al podcast El Camerino del Canal de Las Estrellas para platicar cómo ha sido este proceso de sanar luego de la ruptura que vivió con 'El Sina', a quien conoció mientras participaba en el reality Guerreros 2020, su primer proyecto en Televisa: "Al ser que yo más amaba, hoy es mi peor enemigo. Es duro, así es, es la verdad", confesó la actriz con lágrimas en los ojos.

Ferka, quien apareció en novelas del Ajusco como Se busca un hombre, Pasión morena y Las Bravo, explicó que su noviazgo con Christian iba viento en popa y confesó que ella sí llegó a pensar que envejecerían juntos: "Era mi mejor amigo, había comunicación, soporté todos esos temas que él traía, dije ‘no importa, lo que no fue en tu año, no hace daño. Yo también tengo mi pasado’. Llevábamos un año maravilloso, me divertía con él".

Además recordó que ella aceptó al exfutbolista de origen mazatleco pese a su polémico pasado con Frida Sofía, quien lo tachaba de ser un patán, porque veía en él a una buena persona: "Te lo juro, me lo cambiaron de un día para otro. Se me hace un nudo en la garganta porque es así, me gustaría darte una explicación, no la tengo", expresó casi llorando. Asimismo Ferka contó que probablemente Christian falló en la relación porque no quería tener un compromiso con ella:

Yo huía de mis otras relaciones, del compromiso, me daba miedo. Siento que a él le pasó lo mismo y él no estaba listo para este grado de compromiso y, tal vez, yo sí. Yo creo que no supo sostener esa cuerda", sostuvo.

La exparticipante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy también habló de lo fuerte que fue para ella aceptar que su romance con Estrada había acabado de un día a otro: "Me duele porque yo iba con todo, tenía anillo, tenía todo. Yo iba por todo el paquete". Y reconoció que tardará tiempo en sanar sus heridas, pero por el momento su principal objetivo es sacar adelante a Leonel aún y cuando el padre del niño no se haga responsable:

Los golpes son fuertes, tenerle miedo es fuerte, lo que hizo con mi hijo es fuerte. Es solo protegerme de todos lados, legalmente y con la bendición de Dios".

