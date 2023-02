Shock en Televisa: Andrea Legarreta sería quien decidió divorciarse de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 22 de febrero, trascendió la noticia de que Andrea Legarreta y Erik Rubín habían decidido ponerle fin a su matrimonio de 22 años, cosa que dejó en shock a propios y ajenos, ya que, ambos tenían una de las relaciones más estables del medio de la farándula. Es por este motivo que, no es de sorprender que más de una persona comience a analizar lo que ocurrió a puerta cerrada con los ahora exesposos.

Una de estas personas fue el numerólogo, Alejandro Fernando, quien es famoso por colaborar con Gustavo Adolfo Infante, en cuya sección se dedica a analizar las motivaciones de los famosos para ciertas situaciones. Según declaraciones del experto, los números que componen este 2023, dejaron en claro que la separación entre el exTimbiriche y la conductora del programa Hoy era definitiva, esto debido a que el 2+2+3, suma el 7, y en este año las decisiones tomadas serían definitivas.

Andrea Legarreta habría tomado la decisión de terminar

Por otro lado, Alejandro resaltó que los números de la fecha de nacimiento de Legarreta marcan que cuenta con un carácter dominante, por lo que habría sido ella y no Erik quien decidió ponerle fin a su matrimonio: "Parece que (Andrea) es quien lleva toda la fuerza de la situación (...) Esto era incluso la crónica de una separación anunciada. Yo veo que aquí hay más tiempo de separación", lo que coincide con lo declarado por la actriz de Vivan los niños, de que ambos habían tomado la decisión desde hacía 5 meses atrás.

Por otro lado, el numerólogo resaltó que, previamente, tanto Andrea como Erik ya habían tenido distanciamientos, pero habría sido ella, quien decidía volverlo a intentar, puesto anteponía a sus hijas. Ahora que ellas están más grandes y que Rubín se encuentra más estable, económicamente hablando, Legarreta habría decidido tomar la decisión: "Ahora que ella ve consolidada a su familia, que ya cada uno se puede ganar el pan de diferentes medios, es que ella dice: 'Basta' y se libera.

Pero esto no fue todo, ya que, el experto también analizó los números de Erik, quien sería el más afectado por la separación, resaltando que él es quien tiene un carácter más pasivo, así como también reveló que en los próximos meses tendría un periodo de inestabilidad: "No les sorprenda, va a haber noticias de que está con otra persona, va a tener un proyecto que, no se le desea, pero va a fracasar". Por su parte, Andrea pasaría por una etapa más estable e incluso tendría mayor unión con sus hijas, esto según declaraciones de Fernando Alejandro.

