Tras no conseguir trabajo y vender cosméticos, Marlene Favela llora luego de volver a Televisa

Ciudad de México.- Hace algunos meses, Marlene Favela se convirtió en noticia debido a que, algunos medios de comunicación llegaron a mencionar que la famosa tenía problemas para conseguir trabajo en Televisa, empresa por la que traicionó a Telemundo, cuando se encontraba trabajando en la ficción del Señor de los cielos como 'La Gober'; como algunos recordarán, en el año 2014, la celebridad abandonó a la empresa de Miami para volver a San Ángel, donde participó en Pasión y Poder.

Si bien esta decisión pudo parecer acertada, ya que, la empresa de los Azcárraga continuó cobijándola con proyectos como Por amar sin ley y La desalmada, tras esto, la estrella de Rubí no recibió ningún otro llamado. En este punto fue cuando la histrionista decidió incursionar en la industria del maquillaje y lanzó su nueva línea de labiales; sin embargo, según datos del canal de YouTube, El Chacaleo, Favela comenzó a desesperarse por no recibir propuestas de Televisa.

Ante esta situación, la celebridad de Contra viento y marea decidió "rogar" a Telemundo por trabajo, motivo por el que le permitieron participar en el reality show, Top Chef VIP, donde se dice, ingresó a regañadientes, esto debido a que la famosa no tenía especial interés por participar en un programa de telerrealidad. Después de unos meses, Favela sorprendió a sus fans al anunciar que regresaría a San Ángel con una nueva producción de Juan Osorio: El amor invencible.

Recientemente, se estrenó el primer capítulo del melodrama protagonizado por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, por lo que las criticas de las personas no se hicieron esperar, hecho que señaló la propia Marlene, asegurando que sus fans la habían llenado de halagos, cosa que logró conmoverla profundamente: "Me he conmovido hasta las lágrimas al recibir tantas muestras de cariño y me emociona hasta las entrañas saber que mi trabajo en 'El amor invencible' les gusta".

El mensaje de la actriz continuó con un genuino agradecimiento a sus más de 277 mil seguidores en Twitter donde señaló: "Gracias por tomarse un minuto de su tiempo y manifestarlo, es un trabajo hecho con todo mi corazón", concluyó la celebridad de telenovelas como El rostro de la venganza, Amor en Navidad: Un papá en Navidad y Entre el amor y el odio. Como era de esperarse, esta nueva publicación se llenó de mensajes de apoyo hacia la famosa.

