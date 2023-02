Tras pleito con Niurka y vestirse de luto, Maryfer Centeno confiesa que padece terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que Maryfer Centeno haya tenido un duro inicio del 2023; hace algunas semanas se convirtió en noticia porque protagonizó tremendo zafarrancho con Niurka Marcos, luego de que la cubana fuera como invitada al programa de YouTube, La Saga, donde fue constantemente atacada por la vedette, debido a que, anteriormente, la grafóloga hizo un análisis positivo sobre la relación de la exesposa de Juan Osorio con Juan Vidal, para luego hacer lo mismo en el programa de Gustavo Adolfo Infante, aunque en esta segunda ocasión dijo cosas que no fueron del agrado de la estrella de Salomé.

Si bien, el pleito entre ambas mujeres fue tema de conversación por varios días e incluso, esto provocó que Centeno decidiera abandonar al programa de Adela Micha, porque no se sintió protegida por la producción, cuando Niurka no paraba de atacarla e incluso pasó sus glúteos frente a la experta en lenguaje corporal, la realidad es que Maryfer aún tendría que pasar por situaciones peores a esta.

Resulta ser que luego de algunas semanas reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que, tanto ella como su esposo, Carlos Marín, se encontraban de luto, debido a que la abuelita de su marido, Doña Emilia, había perdido la vida: "Hoy mi abuelita, sé que era abuelita de Carlos, pero hace 14 años la vida me regaló en ella una abuelita y me tomó como su nieta. Nunca hizo diferencia, me enseñaba sus recetas, poníamos el arbolito. Hoy descansó. Te amamos", aseguró la grafóloga.

A dos semanas de estos acontecimientos, Maryfer, volvió a hacer uso de sus redes sociales para dar un nuevo aviso y es que, parece ser que se tomará un descanso del trabajo debido a que padece gastroenteritis, enfermedad que se caracteriza por causar inflamación de estómago e intestinos. Las causas más comunes de este padecimiento son: virus, alimentos o aguas contaminadas con bacterias o parásitos y efectos secundarios de medicamentos, esto según información del portal Mayo Clinic.

Ante esta situación, Centeno reveló que se tomaría un tiempo para descansar y priorizar su salud: "Estoy enferma de gastroenteritis, después de semanas rudas, esto debe ser el mensaje de descansar un poco. A veces es necesario ponerse como prioridad. Hoy mi cuerpo me lo demanda. Los quiero mucho", declaró la experta en el lenguaje corporal. Como era de esperarse, varios de sus seguidores la apoyaron y le enviaron buenos deseos.

