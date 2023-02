Adiós 'Hoy': Tras separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta se despide de Televisa y deja México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta, quien se encuentra viviendo una dolorosa separación de Erik Rubín tras 22 años de sólido matrimonio, dejó impresionados a todos los televidentes debido a que este lunes 27 de febrero abandonó la conducción del programa Hoy y además se fue de México. Como se sabe, ella es la única integrante del elenco original que sigue al aire en el matutino más famoso de Televisa.

La semana pasada la también actriz de 51 años realizó un acto de sinceridad con todos sus fans al admitir que ella y el padre de sus hijas Mía y Nina Rubín llevaban al menos 5 meses separados. Incluso Andy se dejó ver llorando ante las cámaras de la televisora al admitir que este proceso no era nada fácil pero se enfocó en decir que no había nada "turbio" detrás de la decisión, adelantándose a los rumores de infidelidad que ya se venían anunciando.

La noticia fue una bomba en el mundo del espectáculo y efectivamente surgieron chismes de que Erik presuntamente tenía dos amantes y estos eran nada más y nada menos que Apio Quijano y Melissa López. Cabe resaltar que el músico y empresario mexicano ya desestimó estos amoríos y aclaró que todo es una mentira. Mientras la separación sigue provocando escándalo, este lunes 27 de febrero Legarreta volvió a causar polémica al no presentarse a trabajar en Hoy.

Sí, esta mañana la intérprete de melodramas como ¡Vivan los niños! no apareció a cuadro en el matutino del Canal de Las Estrellas y quien estuvo acompañando a sus compañeros Tania Rincón, Galilea Montijo, Arath de la Torre, etcétera, fue la cubana Raquel Bigorra. Por su parte, Andrea mostró a través de sus historias de Instagram que no acudió a trabajar a los foros de Televisa porque ni siquiera se encuentra en México.

Cabe resaltar que ella misma anunció el viernes pasado que no estaría presente en Hoy por un par de días debido a que tenía un viaje a Colombia, descartando así que su ausencia tuviera algo qué ver con el proceso de separación con Rubín: "Es que les quiero decir que me voy a Colombia y no vengo ni lunes ni martes... para que luego no anden (especulando)", relató. Esta mañana de lunes Andy mostró que ya se encuentra en aquel país.

Primero posteó una instantánea en el que se aprecia una pintura colombiana y escribió la frase: "Buenos días Colombia", mientras que más adelante grabó un pequeño video en el que deja ver cuando un famoso estilista la está peinando: "Te quiero mucho", le escribió. Asimismo, 'La Lega' ha estado compartiendo frases de motivación y hasta presumió por todo lo alto que le acababa de ganar una demanda a TVNotas por 2.5 millones de pesos en reparación de años por haber publicado una nota difamatoria en el pasado.

