Elizabeth Álvarez confiesa si su matrimonio con Jorge Salinas acabó tras escándalo de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Jorge Salinas no ha dejado de estar en la polémica desde que arrancó este 2023 y es que como se recordará surgió el rumor de que le puso los cuernos a Elizabeth Álvarez con su antigua nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo. Luego de semanas en silencio, la querida actriz rompió el silencio y confirmó si su matrimonio se había terminado tras el reciente escándalo de infidelidad.

Como se recordará, fue en la revista TVNotas donde se dio a conocer que el galán de melodramas de Televisa presuntamente llevaba una "doble vida" con su médica de cabecera y esta rápidamente empezó a dar entrevistas a diversos medios para desmentir el rumor de su relación. No obstante, luego dijo que Jorge sí la había besado como muestran las fotos, que se le había insinuado y que incluso hasta la había acosado.

El protagonista de las novelas Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder ya salió a desmentir su supuesto engaño a 'Cuquita' pero ella permaneció en silencio. De hecho fue hasta este fin de semana que la actriz de 45 años reaccionó al escándalo y dijo que su matrimonio con Salinas está intacto: "Nos dedicamos a esto, conocemos este sistema. Ya estamos acostumbrados", expresó.

Fuente: Instagram @cuquitaoficial_

La prensa captó a Álvarez en su regreso a la CDMX y desde las instalaciones del Aeropuerto capitalino dijo que el amor que hay entre ella y Jorge no se puede ocultar: "Yo no tengo nada qué decir (a las críticas) cuando las cosas son, hay cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero. Aquí pues no tenemos dinero pero sí tenemos amor, los queremos mucho", dijo contundente y pidió a reporteros no hacerla hablar más ya que estaba afónica por un problema asmático.

No obstante, la temida villana del melodrama La Herencia insistió en dejar muy en claro que su relación con Salinas es completamente sólida y que este ni ningún otro escándalo los ha dañado: "Yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que durante 11 años nos han visto juntos. Somos un matrimonio sólido, hemos formado un hogar, una familia divina", declaró ante las cámaras de Venga la Alegría.

Ya para finalizar, Elizabeth volvió a expresar todo el amor que siente por el histrión de 54 años y dijo que aunque muchos pensaran que esto los separaría, ellos se mantienen más unidos que nunca: "Nosotros seguimos con nuestra vida, todos los días. Quizá quisieran escuchar algo malo pero no es así. Estamos juntos contentos, me van a seguir viendo con mis hijos, con mi esposo, en el restaurante, haciendo nuestra vida como siempre lo hemos hecho".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria