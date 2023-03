¿Es gay? Televisa, en shock: Filtran polémico motivo del divorcio de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la inesperada confirmación de divorcio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín luego de 22 años de matrimonio, los rumores de presunta infidelidad e incluso especulaciones sobre la verdadera orientación sexual del exTimbiriche no han cesado. Aunque ambos han insistido en que acabaron en buenos términos, surge una versión de porqué habrían terminado su relación luego de dos hijas en común.

Fue la cuenta llamada 'Doña Carmelita' en Twitter, cuyo usuario es @CarLon_2020, la cual difundió los presuntos verdaderos motivos de la separación entre la conductora del programa Hoy de Televisa y el exTimbiriche. Pese a que el cantante estalló este fin de semana en su cuenta de Instagram y mediante un video aclaró que no tiene nada que ver con su colega Apio Quijano, con quien se le relacionó sentimentalmente, insisten en vincularlo con el integrante de Kabah.

La cuenta empezó relatando que el matrimonio presuntamente empezó a deteriorarse cuando a Rubín le empezó a ir muy bien en el 90's Pop Tour, gira en la que sucedieron los coqueteos con Apio sobre el escenario: "Todo comenzó hace más de dos años cuando Erik Rubín comenzó a tener más solvencia económica, por sus concierto con Sasha y Benny, sus participaciones en obras musicales, y finalmente con su presencia en la gira del 90s Pop Tour".

Y agregó: "El hecho es que con el dinero vino también la fiesta, los excesos, las llegadas tardes, etc. Y desde hace como un año Andrea y él comenzaron a distanciarse y a tener problemas. Sin embargo esa buena racha económica, también culminó en ciertas inversiones y negocios que pusieron ambos 50 y 50, así se quedó estipulado de común acuerdo", señaló la cuenta, agregando que de igual forma ya casi no se les veía juntos en público.

El usuario además insistió que habría surgido una relación muy cercana entre Rubín y Quijano: "La gota que derramó el vaso fue la cercana, muy cercana relación, que comenzó a surgir entre Apio Quijano y Erik Rubín en los 90's POP TOUR (...) con el pretexto de la gira, y de que Apio quería aprender a tocar guitarra, la relación se hizo cada vez más cercana (...) los acercamientos escandalosos entre los dos, que casi culminaban en un beso en la boca, además de los coqueteos y toqueteos entre ellos, molestaron a Andrea", sostuvieron.

Además, señalaron que estas actitudes del intérprete presuntamente empezaron a perjudicar a Legarreta pues tenía contratos con varias marcas: "Por eso que tuvo que hablar con él, y ponerle un alto, que si continuaba con sus desfiguros y su vida loca su matrimonio terminaría, y pues el prefirió poner fin a la relación. Pues prefiere vivir y disfrutar de sus nuevos gustos libremente", reportaron.

Finalmente, la cuenta mencionó que presuntamente la familia de Rubín apoyaría a Andrea y que habrían enfrentado al cantante: "La familia llegó a tal grado que lo corrieron de su casa y no quieren saber más de él hasta que no corrija su actuar de adolescente desubicado. La pobre familia está muy avergonzada por su proceder y apoyan totalmente a Andrea y sus hijas", señalaron. Cabe mencionar que esta información permanece en calidad de rumor y no ha sido confirmada por Legarreta o Rubín y ellos han insistido en que su amor simplemente se transformó y no ocurrió ninguna infidelidad o algún pleito.

Fuente: Tribuna