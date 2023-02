EU: Joven actor de TV es hallado sin vida; las autoridades revelan la aterradora causa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 21 de febrero, trascendió la noticia de la inesperada muerte de un actor, quien es reconocido por su paso por la televisión, así como también, por ser hermano de una afamada histrionista. Dado a que el famoso era demasiado joven, las autoridades decidieron hacer una autopsia de rutina para averiguar la causa de su fallecimiento; misma que sorprendió a propios y ajenos.

Se trata de Jansen Panettiere, quien es famoso por aparecer en producciones como Ice Age: The Meltdown, The Last day of Summer, El juego perfecto, Marvin the Marthian, entre otras. También se le conoce por ser hermano de la actriz Hayden Panettiere, quien es reconocida tras su paso en series como Héroes, Nashville o Malcolm el de en medio, donde tuvo una participación especial al darle vida a 'Jessica'.

Hayden y Jansen Panettiere

De acuerdo con algunos informes, el joven fue localizado sin vida en el interior de su hogar, aunque según información brindada por las autoridades, no se descubrieron signos de violencia, por lo que descartaron que se tratara del ataque de algún intruso. Como ocurre en estos casos, las autoridades se llevaron el cuerpo del histrión para realizarle un examen post-mortem, aunque no fue sino hasta este lunes, 27 de febrero que se supo la verdadera causa.

Según datos de la familia, para el medio ABC News, el motivo por el que Jansen perdió la vida fue por un agrandamiento en su corazón: "Aunque ofrece poco consuelo, el médico forense informó que el fallecimiento repentino de Jansen se debió a cardiomegalia (corazón agrandado), junto con complicaciones de la válvula aórtica", lo que explica el por qué las autoridades no encontraron signos de alguna intrusión externa.

Hayden Panettiere no ha dado declaraciones sobre la muerte de su hermano

De acuerdo con datos del medio estadounidense, Page Six, hasta el momento, la actriz Hayden Panettiere se ha mantenido en silencio en sus redes sociales, aunque esto no deja de lado que su familia externara su tristeza, a través del medio ABC News, donde declararon: "El corazón de Jansen se podía ver en sus ojos y su encanto en su brillante y atractiva sonrisa; su alma en sus pinturas magistrales y reveladoras, y la alegría de vivir en su ingenio seco".

