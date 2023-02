Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy lunes 27 de febrero: Predicciones de la semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y pitonisa más famosa de México y el mundo de la farándula responde tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 27 de febrero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te pierdas los mensajes que el Universo tiene para ti!

Aries

En estos días habrán muchos problemas con tu pareja, por lo que tendrás que tener paciencia a sus cambios de humor. También ten en claro que las cosas siempre cambian.

Tauro

No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan, y en especial, no juzgues a la gente por cómo se ve. Tú tienes cosas buenas que compartir con los demás, no las hagas menos.

Géminis

En tiempos de poco efectivo, lo mejor es que no gastes tanto en cosas nuevas, como ropa o artículos para tu vivienda. Ya llegará la oportunidad para que derroches sin pena.

Cáncer

Necesitas más tiempo a solas, ya que te ha presionado un poco la convivencia familiar. Tranquila, en poco tiempo, todo volverá a la normalidad. Ve ahorrando para un viaje.

Leo

Es bueno que hayan cambios en tu trabajo, porque estos serán para que la empresa crezca. Trata de cooperar más con tus colegas y verás como el ambiente en la compañía mejore.

Virgo

En temas de dinero, andarás muy gastado por asuntos extras que surgirán para el inicio de mes. Si tuviste un dinero ahora, verás que todo pasa más sencillo para ti.

Libra

Comprenderás que el dolor no siempre es el mismo y que conforme vas evolucionando, este también se modifica. Estás madurando y tomando mejores decisiones en cuestiones laborales, eso es bueno.

Escorpio

No te comprometas con personas que no te interesan realmente; recuerda que es mejor ser sincero todo el tiempo, y dar cariño y atención de forma honesta.

Sagitario

Querido Sagitario, esta semana necesitarás más espacio para ti mismo. No te quedes del dinero que gastes, y menos si es algo para ti. Cuida mucho tu salud, andas delicado.

Capricornio

Trata de tener más perspectiva sobre lo que quieres en tu vida, querido Capricornio, porque andas muy perdido y eso te hará tomar decisiones erróneas en estos días.

Acuario

Necesitas hidratarte más, pues tu cuerpo no está funcionando como debe e incluso andas más propenso a enfermedades. Una expareja se manifestará en tus sueños en estos días.

Piscis

No te molestes si tu pareja hace planes sin ti. Es muy importante que tengas claras tus metas y ambiciones, ya que tu vida sigue siendo la misma pese a una nueva relación.

Fuente: Tribuna