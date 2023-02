Irreconocible y al borde de morir: Tras renunciar a TV Azteca, André Marín regresa a la pantalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador André Marín, quien trabajó por más de 24 años en TV Azteca hasta que en 2011 anunció su salida, de nueva cuenta se apoderó de la atención de los medios de comunicación debido a que este domingo 26 de febrero por fin reapareció en el Canal FoxSports luego de meses de ausencia por difíciles problemas de salud que incluso lo tuvieron al borde de la muerte.

El conductor anunció muy emotivo su regresó al programa La Última Palabra, del cual es titular desde hace tiempo. Marín se había tomado un descanso de la televisión para atender sus problemas de salud, los cuales sufría a causa de la bacteria clostridium difficile que contrajo en el 2020. Esta delicada condición lo hizo acabar irreconocible debido a que bajó muchos kilos en un corto lapso de tiempo.

La bacteria que se le detectó al presentador, quien abandonó las filas del Ajusco hace más de una década y fue tachado de traicionero por José Ramón Fernández, era muy fuerte ya que llega a causar daño en el sistema gastrointestinal y puede ocasionar complicaciones fatales si no es tratada a tiempo. André vivió momentos realmente críticos y es que pasó casi dos meses hospitalizado en terapia intensiva donde le salvaron la vida.

André Marín impactó por su apariencia

La noche de ayer domingo 26 de febrero Marín por fin tuvo su regreso triunfal a FoxSports, pues sus anteriores apariciones en la cadena deportiva habían provocado shock en la audiencia debido a que él lucía irreconocible, pero por fortuna ahora ya se está recuperando: "No creía mucho en la frase 'sin salud no hay nada', pero háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a dios estoy vivo", empezó diciendo el famoso comentarista.

André conmovió a la audiencia debido a que inició la emisión con un poderoso mensaje de agradecimiento al personal médico, a su familia y demás personas que estuvieron al pendiente de él: "Gracias a mi familia, gracias a mis doctores, gracias a mi casa Fox Sports. Gracias a ustedes (televidentes), que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras. Gracias a todos los que estuvieron y saben qué, gracias a los que no estuvieron, porque me enseñaron por dónde es el camino".

El experimentado presentador comentó que sus problemas comenzaron cuando intentó operarse un problema en la espalda y atenderse una situación estomacal pero se contagió de neumonía, incluso neumococo, y esto provocó su deterioro de su salud: "En el hospital agarré tres diferentes virus de neumonía, entre ellos un neumococo. (Fueron) 45 días en terapia intensiva", dijo y aseguró que ahora que está de regreso verán su mejor versión.

