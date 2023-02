"Quémate en el infierno": Tras divorcio de Erik Rubín, Adame destroza a Legarreta por veto de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como si no estuviera involucrado en suficientes polémicas, el actor y conductor Alfredo Adame se le va con todo a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, con quien terminó enemistado y a quien culpó de su veto en Televisa. Luego de que Legarreta anunciara su separación de Erik Rubín tras casi 23 años juntos, el polémico exconductor de Hoy aprovechó para compartir su opinión por quien fuera su colega.

Adame no tuvo piedad de Andrea al enterarse que la presentadora anunció su separación del exTimbiriche y al ser cuestionado por la prensa sobre la ruptura, Adame no tardó en felicitar al artista y despedazar a Andrea. Al escuchar sobre el momento tan triste y difícil que está pasando Andrea por su divorcio, sobre todo que ha tenido que enfrentar rumores de una presunta infidelidad de Rubín hacia ella y hasta que él sería gay, Adame no se guardó nada y dijo:

"Y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve". Ante la sorpresa de los reporteros por sus declaraciones, Alfredo manifestó que no diría nada más de la conductora, aunque al oír la interrogante sobre si le quería enviar algún mensaje al famoso cantante, el artista de 64 años solo dijo: "A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito".

Como se recordará, Adame y Legarreta eran colaboradores en el matutino de Las Estrellas. La relación iba bien entre ellos hasta que en 2019, tras divorciarse de su esposa Mary Paz Banquells, el conductor empezó a arremeter contra Andrea, acusándola de ordenar el despido de personas en la televisora y atribuyéndole su veto en la empresa. También la acusó de tener un romance con un ejecutivo, declaraciones que fueron desmentidas por ella.

Hasta la fecha, Adame mantiene una guerra con la presentadora debido a que señala que fue por un supuesto "capricho" de Andrea Legarreta que él salió del Programa Hoy. Por su parte, Andrea ha mencionado que ella no entiende de dónde viene tanto odio del también actor y se ha limitado a no hablar de él públicamente tras acusarlo de violencia de género entre lágrimas hace unos años.

Fuente: Tribuna