Shock en 'Hoy': Erik Rubín se harta y admite si Andrea Legarreta lo engañó con ejecutivos de Televisa

Ciudad de México.- El famoso cantante Erik Rubín volvió a enfrentarse a la prensa luego de que surgieran fuertes rumores de infidelidad entorno a su separación de Andrea Legarreta y no pudo evitar mostrar su molestia ante las cámaras. Sí, el también empresario originario de Puebla explotó ante los reporteros debido a toda la polémica y además volvió a hablar sobre las especulaciones de que su aún esposa lo engañó con ejecutivos de Televisa.

Como se sabe, tanto la presentadora del programa Hoy como el exintegrante de Timbiriche señalaron que la ruptura de su matrimonio no se dio por nada "turbio" descartando un engaño y se limitaron a decir que preferían separarse para "amarse desde otro lugar" y para demostrarle a sus hijas Mía y Nina Rubín que una separación de pareja "no es una separación de familia" y que siempre van a estar unidos por ellas .

Sin embargo, los televidentes y varios expertos en farándula han asegurado que Erik sí engañó a 'La Legarreta' con Melissa López y Apio Quijano, sus excompañeros de los 90's Pop Tour. Aunque tanto la conductora de Las Estrellas como él ya echaron por tierra estas especulaciones, la noche de ayer domingo el cantautor volvió a enfrentar a la prensa en el Aeropuerto de la CDMX y confesó que está harto de lo que inventan en las redes sociales.

Erik niega romances con Apio y Melissa L?ópez

Ante las cámaras del matutino Venga la Alegría, Rubín negó de forma tajante que él haya sido infiel a su aún esposa ya sea con un hombre o una mujer: "Me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema, que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado. No hay una sola imagen que lo demuestre. No hubo beso, nunca ha habido beso". Asimismo, el cantante explicó que los medios se han encargado de montar estos escándalos para manchar su historia de amor, la cual afortunadamente está acabando en buenos términos:

Los tres hemos sido involucrados en dimes y diretes. Me queda claro que es la sociedad en la que vivimos hoy. En donde no hubo odio, no hubo pelea, donde no hubo drama, hay que generarla", expresó al lado de Apio y Melissa.

El productor del Cumbia Machine Tour se dejó ver totalmente irritado y más cuando uno de los reporteros le cuestionó si era verdad que Andrea ya estaba en una relación con el actor Cristián de la Fuente: "¿Ves?... No puede fallar, no puede fallar", dijo molesto y posteriormente decidió defender a la mamá de sus hijas, recordando que siempre ha sido una mujer honrada que se ha ganado el lugar que tiene por su trabajo y no por sus supuestas relaciones extramaritales:

Muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene algo qué ver con ejecutivos de Televisa, no puede terminar una relación bien, bonita, desde el amor, no, tiene que haber una parte oscura. No vuelvo a hablar del tema", expresó tajante.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria